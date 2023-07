Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 3 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 3 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sulla ‘Gazzetta dello Sport’ prima pagina monopolizzata da Milan e Inter, con spazio per la nuova sfida di Pioli (“Mi gioco tutto“) e per il nuovo assalto nerazzurro a Lukaku (“C’è l’offerta“). Di spalla, i movimenti delle altre: “La Juve vende, la Roma compra“. Anche Alex Sandro e Szczesny tra i cedibili bianconeri, i giallorossi mettono nel mirino Renato Sanches e Sabitzer oltre a Frattesi.

Anche sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale dedicato all’offensiva dell’Inter: “Solo Lukaku“. Calciomercato protagonista anche negli altri titoli. Con i movimenti dei campioni d’Italia (“Maxime Lopez: contatto Napoli“), della Juventus (“Hojlund, i soldi arrivano dalla Premier“) e del Milan (“Avanti su Chukwueze, costa 30 milioni“).

Su ‘Tuttosport’, la possibile svolta del mercato bianconero, a caccia di un trequartista di qualità: “La Juve ora cerca un Dybala“. Di spalla, la notizia di un ritiro eccellente: “Buffon: smetto! (se non ci ripensa)“. Motori, l’orgoglio della Ferrari che porta a casa un podio prezioso con Leclerc in Austria: “Primi fra gli umani“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 3 luglio 2023

Come sempre, uno sguardo anche all’estero per i titoli più interessanti.

In Spagna, si entra nel vivo nella corsa per un giovane crack di mercato: “Cuenta atras por Arda Guler“, nel titolo di ‘Sport’, con il Barcellona in pole sul giovane turco. In Portogallo invece spunta la Juventus, con ‘O Jogo’ che riferisce dell’interessamento bianconero per un giocatore del Porto: “Juve aponta a Pepé“.