Pioli sorride, il big rifiuta un’offerta più ricca: vuole soltanto il Milan

Il Milan sta puntando su un campione d’Europa per fare il salto di qualità in attacco: venerdì è arrivata l’intesa, ha scelto i rossoneri

Il Milan ha salutato ufficialmente Tonali. Dopo tre anni intensissimi, uno dei leader tecnici e carismatici dei rossoneri vola in Premier League. Vestirà la maglia del Newcastle, portando in dote a via Aldo Rossi qualcosa come 80 milioni mentre lui se ne vedrà versare quasi 9 all’anno.

Cifre esorbitanti con cui la Serie A non può più competere. Un addio dolorosissimo, forse il peggiore per i tifosi a livello affettivo. Ma darà nuova linfa al calciomercato del Milan, che già è iniziato con l’arrivo di Loftus-Cheek. Moncada e Furlani, però, hanno ancora parecchio lavoro da fare e ora hanno le risorse adatte. Servono centrocampisti, difensori e soprattutto attaccanti. Origi non dà garanzie, Giroud ha un anno in più e Brahim Diaz è tornato al Real Madrid, senza considerare Messias che è sul mercato. Allora i rossoneri stanno cercando giocatori importanti, occasioni, come sarebbe Christian Pulisic. L’americano è sul mercato da almeno un paio d’anni, l’Italia lo ha sempre osservato ma i Blues l’avevano acquistato per 64 milioni e il prezzo era ancora troppo alto. Ora, con un solo anno di contratto rimasto, è decisamente più abbordabile e non a caso il Milan ha deciso di andare dritto su di lui. Un interesse corrisposto, nonostante l’interesse e le mosse di altre squadre.

Il Milan punta su Pulisic: accordo trovato venerdì

Pulisic è un classe ’99, è giovane ma con qualità conclamate e grande esperienza internazionale. Al Chelsea, è stato spesso titolare sia da esterno che addirittura da punta centrale. Ha vinto la Champions, la Supercoppa e il Mondiale per club, non male.

Per lui si è fatto avanti anche il Lione con un’offerta al Chelsea ma non di 25 milioni di euro come circolato e comunque composta di parecchi bonus. Secondo ‘ESPN’, inoltre, Pulisic ha intenzione di rifiutare i francesi dal momento che ha già un principio di accordo con il Milan, trovato venerdì. E l’offerta per l’ingaggio è inferiore a quella arrivata da via Aldo Rossi. La sua scelta lo statunitense l’ha già fatta ed è rossonera: la squadra di Pioli può garantirgli di giocare in Champions League, competere per dei titoli, oltre al solito fascino del Diavolo. Ora manca l’accordo tra i club, ma il Milan – si legge sulla fonte americana – è intenzionato a fare una nuova offerta rispetto a quella iniziale di 15 milioni, già rifiutata dal Chelsea che ne vuole 25. Il Lione, al momento, non è un avversario pericoloso.