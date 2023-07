Pioli a Casa Milan: summit di mercato con Furlani | CM.IT

Il tecnico dei rossoneri è stato nella sede del club rossonero per fare il punto della situazione, in vista del raduno del 10 luglio

Giornata a Casa Milan per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan – come raccolto da Calciomercato. it – è stato in sede nel pomeriggio per un confronto con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in vista della nuova stagione, che per i rossoneri avrà inizio giorno dieci con il raduno.

Come raccontato su queste pagine, la settimana che è appena inizia può essere importante su più fronti: saranno, infatti, i giorni di Chukwueze e si capirà se sarà davvero possibile affondare il colpo e abbassare le pretese del Villarreal, che chiede almeno 30 milioni di euro. Troppi – secondo i rossoneri – per un calciatore in scadenza nel 2024. Attende notizie anche Kamada, in standby proprio per dare priorità all’esterno nigeriano.

Calciomercato Milan, Pulisic aspetta i rossoneri: il punto

Queste inoltre saranno le ore di Pulisic, come scritto su Calciomercato.it, con il Milan che deve spingersi oltre ai 15 milioni di euro se vuole davvero avvicinarsi alle richieste del Chelsea.

Il Lione, al momento, non è nei pensieri del calciatore, che preferisce i rossoneri. L’americano, d’altronde, ha detto si al Diavolo e si augura che la trattativa possa chiudersi a breve. Stesso desiderio di Musah, per il quale il Milan è andato in pressing, ottenendo il suo si. Serve, anche in questo caso, l’accordo con il Valencia, che vuole incassare 25 milioni di euro. Nel frattempo nelle prossime ore, tra mercoledì e giovedì, inizierà l’avventura milanese di Romero.