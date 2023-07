Il Milan non affonda, Kamada-Inter: cosa sta succedendo

Il Milan non affonda il colpo per Kamada e potrebbe esserci il clamoroso inserimento dell’Inter: ecco cosa sta succedendo

Il Milan lo aveva in pugno, prima che cambiassero i programmi nella società rossonera. Anche dopo l’addio di Maldini e Massara, Dachi Kamada sembrava potesse arrivare alla corte di Stefano Pioli.

La trattativa però al momento è in stand-by: colpa dello status da extracomunitario del trequartista giapponese con il Milan che ha soltanto un altro posto da poter occupare. Da qui la necessità di valutare bene le mosse da compiere, per evitare di perdere eventuali altre opportunità di mercato.

Con il calciatore, ormai svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, c’è da tempo l’accordo ma serve l’affondo per completare l’operazione e il Milan non lo ha ancora portato e potrebbe non portarlo più. Ecco allora che potrebbero inserirsi altre società, anche italiane. In particolare, Kamada potrebbe essere un’idea anche per l’Inter, con Marotta da sempre attento ai parametri zero.

Calciomercato Milan, l’Inter può tornare su Kamada

I nerazzurri erano già sulle tracce del trequartista giapponese in passato, prima che il Milan accelerasse in maniera importante. Kamada piace molto al direttore sportivo Piero Ausilio e il suo nome – se il Milan uscisse di scena – potrebbe tornare di attualità in ottica nerazzurra.

Del resto, un calciatore del suo talento e a parametro zero non può non stuzzicare l’interesse di vari club.