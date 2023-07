Categorie calcio giovanile quali sono? L’elenco completo

Il calcio giovanile lo possiamo considerare come un vero e proprio modo a parte; andiamo a vedere quali sono le varie categorie.

Il calcio è uno degli sport più seguiti al mondo; ogni ragazzo, fin da piccolo, sogna di diventare un calciatore professionista e di vivere il suo personale momento di gloria in uno degli stadi più importanti al mondo.

Si parte fin da piccoli quando si ha una prima formazione motoria per poi, piano piano, salire di categoria in base ovviamente all’età dei ragazzi.

Categorie calcio giovanile Figc

Le categorie del calcio giovanile FIGC sono diverse; abbiamo i primi calci, i pulcini gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi juniores e la primavera. Ogni categoria ha, ovviamente, una sua fascia di età ben precisa.

Che categoria sono gli Under 15?

Per quanto riguarda gli Under 15 siamo di fronte ad una categoria nella quale possono partecipare tutti i ragazzi al di sotto dei quindici anni ma che, in ogni caso, hanno compiuto i dodici anni di età.

Quanti anni hanno i Giovanissimi?

Per quanto riguarda la categoria dei giovanissimi, invece, troviamo i ragazzi con un’età compresa tra i dodici e i quindici anni. E’ probabile che, chi si approccia al mondo del calcio per la prima volta rientri proprio nella categoria dei Giovanissimi.

Che anno sono gli Allievi?

Passiamo, ora, agli Allievi; in questo casi ci troviamo di fronte ad un’altra categoria di cui fanno partite i ragazzi la cui età è compresa tra i quattordici e i sedici anni

I Primi Calci che anni sono?

Altra categoria che dobbiamo menzionare è quella dei Primi Calci dove troviamo chi inizia a formarsi proprio da un punto di vista motorio.

Per quanto concerne il discorso relativo all’età troviamo ragazzi che hanno compiuto sette anni ma non hanno superato gli otto.

Categoria Pulcini fino a che età?

Molto spesso sentiamo parlare della categoria dei Pulcini; i ragazzi che fanno parte di questa categoria sono bambini la cui età va dagli otto ai dieci anni. Parliamo sempre di bambini che iniziano ad approcciarsi nel mondo del calcio.

Scuola Calcio età massima

Per iscriversi ad una scuola calcio sembrano esserci delle fasce di età ben precise; stando a quanto riferisce accademiagiovanicalciatori, di base una Scuola Calcio accetta bambini con un’età compresa dai cinque ai dodici anni.

Età categorie calcio giovanile

Andiamo, ora, a vedere le categorie per quanto riguarda il calcio giovanile; troviamo il Torneo di scuola calcio che si può definire come una sorta di formazione dal momento che i bambini che partecipano hanno un’età tra i sette e gli otto anni.

I bambini che, invece, fanno il Campionato Pulcini hanno tra i nove e i dieci anni mentre nel Campionato Esordienti ci sono i bambini con un’età tra gli undici e i dodici anni. Infine il Campionato Giovanissimi a cui partecipano i ragazzi tra i tredici e i quattordici anni.

Categorie calcio giovanile Csi

Abbiamo poi le categoria per il calcio giovanile Csi (Centro Sportivo Italiano); le categorie sono Open B, Open C, Under 13, Under 12, Under 11 e Under 10.

Troviamo anche l’Open femminile B, i top junior, ali allievi e gli juniores.

Categorie calcio femminile giovanile

Il calcio femminile, nell’ultimo periodo, sta prendendo sempre più piede; a livello di categorie giovanili troviamo l’Under 17 e l’Under 15.