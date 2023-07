Calciomercato Milan: i dieci acquisti più cari della storia

Il Milan è una delle squadre più importanti a livello europeo; andiamo a vedere i dieci acquisti più cari del club rossonero.

Uno dei club più importanti a livello europeo; stiamo parlando del Milan. I rossoneri, dopo aver vinto lo scudetto nel 2022, ha vissuto una stagione (quella passata) al di sotto delle aspettative.

In campionato i ragazzi di Pioli sono usciti subito dalla lotta scudetto mentre in Champions hanno dovuto alzare bandiera bianca nella semifinale, tutta italiana, contro l’Inter.

Sono anni di alti e bassi per il Milan che, però, in passato era una delle squadre più forti a livello nazionale e in campo europeo; club capace di incantare con un calcio tanto bello ed efficace e soprattutto con una serie di giocatori di assoluto livello. Andiamo proprio a vedere quali sono i dieci calciatori più cari nella storia del club rossonero.

Rui Costa 85 miliardi di lire

Iniziamo questa speciale classifica con un giocatore acquistato dal Milan quando era ancora in vigore la lira; si tratta di Rui Costa che i rossoneri acquistarono dalla Fiorentina per la cifra record di ottantacinque miliardi di lire.

Uno dei giocatori più tecnici dell’epoca; poteva essere impiegato sia come centrocampista centrale sia come mezzala ma anche come trequartista e questo testimoniava la sua incredibile qualità tecnica. Avere uno con le sue caratteristiche ti faceva partire con i favori del pronostico. Qual è il giocatore più costoso del Milan? Se parliamo di lire è, senza ombra di dubbio, Rui Costa.

Filippo Inzaghi 70 miliardi di lire

Acquistato quando era in vigore ancora la lira, Filippo Inzaghi è costato la bellezza di settanta miliardi di lire; arrivato dalla Juventus, diventerà uno dei giocatori più importanti, a livello offensivo, del club rossonero.

Un vero e proprio rapace d’area di rigore, Inzaghi era assolutamente letale per le difese avversarie.

Leonardo Bonucci 42 milioni di euro

Passiamo, ora, ad un difensore; parliamo di Leonardo Bonucci. Il centrale arrivò dalla Juventus per quarantadue milioni di euro; trasferimento che, viste le due squadre coinvolte, fece scalpore.

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e molto abile nelle letture difensive; la sua avventura in rossonero, però, durò solamente una stagione. Bonucci, complice anche i risultati sportivi non brillanti, scelse di tornare alla Juventus dove è sempre riuscito ad esprimere le proprie potenzialità al massimo del livello. Leonardo Bonucci, invece, è il giocatore più costoso del Milan da quando è entrato in vigore l’euro.

Paqueta 38,40 milioni di euro

Una cifra importante quella spesa dal Milan per Paqueta, trequartista brasiliano dalle grandissime qualità tecniche.

La sua esperienza al Milan non è stata felicissima; il giocatore, probabilmente, non è stato aspettato il giusto tempo. Per un calciatore acquistato dal Flamengo imporsi nel massimo campionato italiano non è per nulla semplice.

André Silva 38 milioni di euro

Il Milan, a livello offensivo, ha fatto diversi acquisti importanti a livello economico; uno di questi è, senza dubbio, André Silva.

Acquistato dal Porto, il centravanti ha faticato ad imporsi nel club rossonero non riuscendo a mostrare tutte le sue qualità

Caldara 37,7 milioni di euro

L’esperienza di Caldara al Milan è stata decisamente negativa; il centrale era considerato uno dei migliori centrali in circolazione.

Le difficoltà sono arrivate per via degli infortuni; in maglia rossonera ha avuto diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di rendere al meglio delle sue possibilità.

De Ketelaere 35 milioni di euro

Nella scorsa sessione estiva di mercato, il Milan ha speso 35 milioni per aggiudicarsi le prestazioni di De Ketelaere.

Una cifra molto importante che non è stata ripagata dalla prestazioni del belga; il ragazzo, però, è giovane e ha tutto il tempo per mostrare il suo valore.

Krzysztof Piatek 35 milioni di euro

Per un periodo il Milan ha avuto difficoltà nel trovare un numero nove che potesse trascinare la squadra.

Neanche Piatek è riuscito a cambiare questa tradizione negativa; nonostante l’ottimo inizio, con una doppietta contro il Napoli, ha faticato e non poco ad imporsi nei rossoneri.

Carlos Bacca 33 milioni di euro

Sembrava poter andare meglio l’avventura di Bacca in rossonero; il centravanti vive una prima stagione di buonissimo livello mentre il secondo anno fatica a mantenere le aspettative sulle sue potenzialità.

Franck Kessie 32 milioni di euro

Dall’Atalanta il Milan preleva Kessie e il centrocampista sarò uno dei giocatori più importanti nei rossoneri anche da un punto di vista tattico.

Nell’anno dello scudetto, Kessie sarà fondamentale con diverse prestazioni decisive per la conquista del titolo.