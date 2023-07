Calciomercato Inter: i dieci acquisti più cari della storia

L’Inter è sempre stata una delle principali squadre del campionato italiano; ecco i dieci acquisti più cari nella storia dei nerazzurri.

L’Inter, nell’ultima stagione, ha sfiorato un sogno; i nerazzurri, infatti, sono andati ad un passo dalla vittoria della Champions League. In finale, contro il Manchester City, i ragazzi di Inzaghi hanno perso uno a zero ma hanno avuto le occasioni prima per passare in vantaggio e poi per pareggiare la partita.

I nerazzurri sono sempre stati una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano e anche a livello internazionale hanno una storia di tutto rispetto. Andiamo a vedere quali sono i dieci acquisti più cari nella storia dell’Inter.

Christian Vieri 90 miliardi di lire

L’Inter, quando erano ancora in vigore le lire, spesero la bellezza di novanta miliardi per aggiudicarsi le prestazioni di Christian Vieri.

Attaccante assolutamente letale all’interno dell’area di rigore, riusciva a segnare in qualsiasi modo; riusciva ad abbinare la forza fisica ad una tecnica fuori da comune.

Romelu Lukaku 74 milioni

Quale è l’acquisto più costoso dell’Inter da quando è stato introdotto l’euro? La risposta è Lukaku, acquistato dal Manchester United per volontà di Antonio Conte.

La prima esperienza dell’attaccante belga è stata assolutamente devastante trascinando i nerazzurri verso grandi traguardi; quando è tornato, invece, ha faticato a dimostrare tutto il suo valore con la giusta continuità.

Joao Mario 44 milioni

Uno dei punti fermi del Benfica, Joao Mario non è riuscito ad imporre le sue qualità all’Inter; il centrocampista ha faticato ad imporsi nel massimo campionato italiano. Il suo acquisto non è stato tra i migliori, in termine di rendimento, per la società nerazzurra.

Achraf Hakimi 43 milioni

Passiamo ora ad Hakimi, esterno del PSG che ha avuto una parentesi importante anche nell’Inter.

In maglia nerazzurra il terzino è stato capace di mostrare tutte le sue qualità soprattutto dal punto di vista offensivo dando un contributo importante sotto l’aspetto realizzativo della squadra.

Hernan Crespo 40 milioni

Uno degli attaccanti migliori della sua generazione è stata, senza ombra di dubbio, Crespo; il centravanti è stato acquistato dalla Lazio dimostrando le sue qualità all’interno dell’area di rigore. Il suo senso del gol lo avevano veramente in pochi.

Radja Nainggolan 38 milioni

Con la maglia della Roma ha vissuto, probabilmente, il periodo migliore della sua carriera; arrivato all’Inter non è riuscito ad avere la stessa continuità di prestazione anche se ha disputato buonissime partite anche con la maglia nerazzurra; mezzala con il vizio del gol.

Nicolò Barella 37 milioni

Il salto di qualità, nella carriera di Barella, è arrivato con il trasferimento all’Inter; in nerazzurro, infatti, il centrocampista è diventato uno dei migliori nel suo ruolo.

Dinamismo, tanta corsa, capacità di recuperare il pallone e il vizio del gol le caratteristiche di un giocatore indispensabile per il sistema di gioco dei nerazzurri.

Geoffrey Kondogbia 36 milioni

Chi, invece, non è riuscito a lasciare una buonissima impronta è stato Kondogbia; il centrocampista ha faticato ad imporsi nel massimo campionato italiano nonostante una forza fisica notevole.

I tifosi nerazzurri non hanno un ricordo positivissimo di quanto fatto dal centrocampista con la maglia dell’Inter.

Milan Skriniar 34 milioni

L’esperienza di Skriniar con la maglia dell’Inter non è finita nel migliore dei modi; la sua avventura in nerazzurro, però, è stata in generale positiva.

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un buonissimo senso dell’anticipo e delle letture difensive.

Alessandro Bastoni 31 milioni

Per trentuno milioni di euro, l’Inter ha acquistato Bastoni che è il decimo giocatore più pagato nella storia dei nerazzurri. Difensore forte fisicamente, abile nell’uno contro uno e con la capacità di far partire l’azione con qualità.