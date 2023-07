Scambio col Milan e Inter ko: il piano B è bianconero

Le strade di Milan e Inter si incrociano nuovamente sul mercato: la mossa rossonera spiazza, ecco il piano B di Marotta

Il via ‘ufficiale’ della sessione di calciomercato estivo vede spunti interessanti che si susseguono in questi giorni, con tutte le big all’opera per cercare di rinforzarsi adeguatamente. La caccia al Napoli campione d’Italia è aperta e bisogna darsi da fare. Avanzano in maniera seria la loro candidatura anche Milan e Inter, che sognano lo scudetto della seconda stella.

Per entrambe, il mercato sta entrando nel vivo, soprattutto a centrocampo. Dove le due compagini milanesi sono tra le pretendenti principali per Davide Frattesi. Il nome del giocatore del Sassuolo è stato uno di quelli che ha tenuto principalmente banco a Rimini, all’apertura del calciomercato. Carnevali ha confermato a Calciomercato.it l’interesse di tutte le big per Frattesi ma non si è sbottonato. Dal punto di vista dell’Inter, Marotta ha cercato di sviare negando l’esistenza di un summit per lo stesso Frattesi. Ma è indubbio che il profilo interessa e molto.

Il Milan tenta il blitz per Frattesi, Marotta ha l’alternativa: ed è di nuovo derby

Nessuna richiesta ufficiale per ora dal Milan per il classe 1999, come spiegato da Carnevali, ma, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, in settimana potrebbe esserci un incontro, in cui i rossoneri potrebbero tentare di inserire Pobega nella trattativa. Ecco dunque che l’Inter necessita di pensare a un’alternativa per non farsi prendere in contropiede.

Il nome, che piacerebbe in realtà anche al Milan riproponendo subito un nuovo ‘derby’, è quello, come riportato da ‘Tuttosport’, di Lazar Samardzic, talentuoso giocatore dell’Udinese. Classe 2002, in questa stagione si è messo in luce con 5 gol e 4 assist. Piace anche al Napoli, la valutazione che ne fanno i friulani è di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere dunque una pista economicamente più percorribile. L’impressione è che molto dipenderà dagli esiti per il braccio di ferro per Frattesi.