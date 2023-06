Da Frattesi a Maxime Lopez, Carnevali alza la posta: “Solo all’offerta giusta”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si sofferma sulle trattative in entrata e uscita, partendo da Frattesi

A margine dell’evento che ha dato inizio ufficialmente al calciomercato, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato delle trattative in entrata e in uscita della società neroverde.

Grande spazio ovviamente per Davide Frattesi, corteggiato da tutte le big di Serie A: “Con Marotta parliamo quotidianamente non solo di Frattesi ma anche di altri argomenti. Non ci sono evoluzioni, sono trattative che avranno un lungo tempo e quindi faremo delle valutazioni nei prossimi giorni. Squadra in vantaggio? Non c’è nessuna squadra in vantaggio. Sono società con cui parliamo spesso, perché chi più, chi in meno possono essere interessate al calciatore. Sono trattative che possono cambiare anche di giorno in giorno perché magari ci sono società distanti dalla nostra richiesta, poi accadono determinati fatti che ci avvicinano. Se le parti si avvicinano e si incontrano, c’è più possibilità che il calciatore possa andare in un grande club”.

SQUADRA FRATTESI – “Non so quale sia la squadra anche perché trattative definitive non ci sono state. Quando ci saranno, lo comunicheremo al giocatore con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Cercheremo anche di accontentare le sue richieste. Ma una cosa è certa: se non troviamo un accordo economico che riteniamo giusto perché deve essere congruo al valore del giocatore, non abbiamo la necessità come società di cederlo. Milan? Al momento non c’è stata nessuna richiesta e nessun contatto”.

BERARDI – “Anche io ho letto come se fosse già raggiunto l’accordo, ma con la Lazio non ho avuto nessun tipo di contatto e neanche con altre società. Questo mi meraviglia un po’ perché credo che sia uno dei giocatori più forti del campionato italiano”.

Sassuolo, Carnevali: “Giuntoli grande acquisto per la Juve”

GIOVANI ITALIANI – “Noi con i giovani prestiamo sempre attenzione. Tutte le trattative che facciamo sono slegate all’affare Frattesi. Ora con la Roma abbiamo chiuso l’affare Missori e Volpato, stiamo valutando altri ragazzi giovani. Mulattieri è un giocatore da tener d’occhio: alla fine con gli investimenti bisogna fare attenzione, con Missori e Volpato abbiamo già speso 10 milioni”.

MAXIME LOPEZ – “Ha richieste e anche per lui, anche se con numeri diversi, vale la stessa cosa di Frattesi: se ci sono delle opportunità interessanti per tutti, e non soltanto per il calciatore – che non deve scordarsi che fa parte di una società”.

GIUNTOLI-JUVE – “Non so se sia definitivo o meno, ma è un grande acquisto”.