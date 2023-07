Pescara contro Elon Musk: la frecciatina infiamma Twitter

Il mondo dei social vive spesso di alti e bassi e non mancano i momenti in cui anche piattaforme di alto profilo vanno in ‘down’. Il Pescara non ha perso l’occasione per lanciare un messaggio ad Elon Musk

Sono state ore di caos su uno dei social più amati ed utilizzati del web. Mirino su Twitter con Elon Musk che ieri ha annunciato delle limitazioni per gli utenti.

Il potentissimo imprenditore aveva cinguettato: “Il motivo per cui ho impostato un “limite di visualizzazione” è perché siamo tutti dipendenti da Twitter e abbiamo bisogno di uscire. Sto facendo una buona azione per il mondo qui. Inoltre, questa è un’altra vista che hai appena usato”.

Lo stesso Musk con un tweet aveva anche evidenziato: “Per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati alla lettura di 6.000 post al giorno, gli account non verificati fino a 600 post al giorno, i nuovi account non verificati a 300 al giorno”.

Un ‘limite di frequenza superato’ che ha toccato anche il Pescara Calcio che simpaticamente su Twitter ha taggato lo stesso Elon Musk scrivendo: “Ciao @elonmusk, tra un meme e l’altro ci puoi spiegare qual è il beneficio nel pagare Twitter Blue? Grazie”. Una piccola frecciatina che ha fatto subito il giro del web.