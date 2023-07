Penalizzazioni in Formula 1, colpiti anche Sainz ed Hamilton: la nuova classifica

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 ha avuto un post gara ricco ed intenso. L’ordine d’arrivo è cambiato: la spunta l’Aston Martin

Ci sono volute ben cinque ore dopo la bandiera a scacchi del Gran Premio d’Austria di Formula 1 per decretare la classifica finale. Resta chiaramente vincitore Max Verstappen che continua nel suo solitario dominio in una stagione che a meno di impronosticabili sorprese dovrebbe incoronarlo campione del Mondo per la terza volta di fila.

Imprendibile la Red Bull del fenomeno olandese che ha chiuso alla bandiera a scacchi davanti alla Ferrari di un rinato Charles Leclerc e alla vettura del compagno di team Sergio Perez. In seguito ad una protesta della Aston Martin sulla track limits sono cambiate quindi alcune posizioni nella graduatoria finale alle spalle del podio.

Formula 1, cambia la classifica dopo la gara: Sainz perde posizioni

Riesaminati circa 1200 casi con la federazione che ha ufficializzato una serie di penalizzazioni.

Sainz (penalizzato di 10 secondi) scivola dal quarto al sesto posto, mentre Lando Norris chiude proprio alle spalle dei primi tre e davanti a Fernando Alonso che guadagna una posizione. Hamilton (10 secondi anche per lui) scala ottavo e perde il posto in classifica a favore del compagno Russell. Stroll passa in nona e Gasly scende in decima, mentre gli altri cambiamenti riguardano posizioni al di fuori della top ten.