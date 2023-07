Milinkovic-Savic, adesso cambia tutto: “Cinquanta milioni di euro”

Il futuro di Milinkovic-Savic è una vera e propria incognita; diverse le possibilità tra cui la permanenza alla Lazio

In questa sessione di mercato è molto probabile che vivremo la telenovela Milinkovic-Savic; il centrocampista ha il contratto in scadenza il trenta giugno del 2024 con la Lazio che rischia di perderlo a zero a meno che non venga ceduto entro la fine del calciomercato. Parliamo di una tra le mezzali più forti dell’intero campionato: il classe 1995 sa abbinare forza fisica e qualità tecniche e, come dimostrato nell’ultima stagione (chiusa con nove gol e otto assist), garantisce un contributo notevole dal punto di vista realizzativo.

Un giocatore con queste caratteristiche interessa a diverse squadre; in Serie A ci sono Inter e Juventus sul centrocampista. Inzaghi, conosce molto bene Milinkovic-Savic, lo vorrebbe nella sua rosa per aumentare la qualità del proprio centrocampo; i bianconeri hanno sì rinnovato il contratto di Rabiot ma vogliono un grande colpo in mezzo al campo e il profilo di Milinkovic è tra i primi nella lista della Juve.

Nel calciomercato, però, tutto può succedere e proprio per questo non è da escludere che il giocatore possa restare alla corte di Sarri. La Lazio, con il secondo posto conquistato nella passata stagione, vuole regalare al tecnico una rosa che possa competere nel migliore dei modi in Champions League. E’ chiaro che, per far bene in Europa, è necessario avere un giocatore con le qualità di Milinkovic-Savic.

Milinkovic, niente Inter o Juventus: resta alla Lazio

Come detto il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora stato deciso ma aumentano le possibilità che possa continuare la sua carriera con la maglia della Lazio. Secondo quanto riferisce Furio Focolari a Radio Radio “Credo che Milinkovic continui alla Lazio“; una notizia decisamente importante per i tifosi biancocelesti considerando l’importanza del giocatore, anche realizzativa, all’interno del sistema di gioco di Sarri.

La possibile permanenza di Milinkovic-Savic nella capitale è dettata anche da un discorso puramente economico; anche su questo argomento ha detto la sua, sempre a Radio Radio, Furio Focolari che ha sottolineato come “Lotito non lo vende se non arriva la cifra che conosciamo“. Il prezzo, per portare via Milinkovic dalla capitale, è di 50 milioni di euro; una cifra che, al momento, difficilmente i club italiani possono sborsare. Il mercato è appena iniziato e le cose, da qui all’ultimo giorno, possono cambiare da un momento all’altro; La Lazio, però, farà di tutto per tenere il Nazionale serbo in modo da avere una risorsa in più con cui affrontare la prossima stagione.