L’Inter blinda Thuram: super clausola nel contratto

Spunta il dettaglio nascosto della clausola depositata alla firma del contratto del centravanti francese con il club nerazzurro, grande mossa di prospettiva

Ennesimo colpo di fino da parte di una dirigenza sempre molto attenta al dettaglio. Marcus Thuram è diventato un calciatore nerazzurro non per caso, ma grazie ad un’attenta ponderazione di tempi, energie e risorse.

Facendo fede esclusivamente a quelle economiche, di risorse, Giuseppe Marotta ha saputo fare delle ‘difficoltà’ interne un vantaggio: l’unico modo per avvicinare il calciatore in uscita dal Borussia Monchengladbach senza particolari esborsi era quello di promettergli un ruolo da protagonista e sfruttare il fatto che prima o poi sarebbe diventato un parametro zero alla fine del suo percorso in Bundesliga.

Al calciatore verranno quindi corrisposti 6 milioni di euro netti con qualche bonus, alcuni dei quali legati al numero di presenze in squadra, fino al 2028. E per tutta la durata di questo lungo rapporto di lavoro e sacrificio, Thuram non potrà schiodarsi da Milano a patto che qualche diretta pretendente sul mercato sborsi la bellezza di 95 milioni di euro.

Calciomercato, Thuram un colpo a zero che vale… 95 milioni

Sì, quella summenzionata è la cifra stimata dalla dirigenza nerazzurra sul valore futuro del cartellino del calciatore, selezionata come clausola rescissoria nascosta all’interno del contratto da poco sottoscritto dal calciatore con la società di Viale della Liberazione.

L’ennesima garanzia lungimirante operata dalla dirigenza per far sì che non soltanto il calciatore senta sulla sua pelle il peso del proprio valore, ancora meramente ‘materialista’ fino al giorno del giudizio sul campo, ma per lasciare nelle mani della società una grande plusvalenza nel caso in cui un giorno ci fossero le condizioni per lasciarlo partire.

Ora il calciatore è atteso ad Appiano Gentile per fare il quadro della situazione con il tecnico Simone Inzaghi sulle prospettive d’impiego future, ma la sua prima apparizione all’interno del gruppo potrebbe non avvenire prima della fine del mese di luglio. Più verosimile invece l’aggregazione in concomitanza con la partecipazione alla tournée programmata in Giappone.