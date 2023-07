Il Milan non si ferma: due nuovi nome, con ostacolo Premier

Il Milan non ferma le operazioni di mercato e punta ad altri due calciatori per rinforzare la rosa di Pioli: doppio colpo dall’estero

Il Milan continua il suo lavoro sul mercato. La cessione di Tonali ha garantito importanti introiti alle casse rossonere e i dirigenti possono ora investire per garantire rinforzi utili a Pioli.

Dopo aver chiuso per Sportiello e Loftus-Cheek, il Milan non ha fermato la sua campagna acquisti e guarda ancora all’estero per trovare gli acquisti che possano consentire alla squadra di fare un salto di qualità e tornare ad essere competitiva per il titolo.

In particolare, sono due i calciatori messi nel mirino ed in entrambi i casi c’è da fare i conti con la concorrenza della Premier League. Il primo è Dario Osorio, esterno sinistro di 19 anni, di proprietà dell’Universitad de Chile. Il cileno piace anche al West Ham – stando a quanto riportato dal ‘Sun’ – che avrebbe pronta un’offerta da circa 8 milioni di euro per portarlo in Europa. Ben più cospicua la valutazione dell’altro calciatore seguito dal Milan.

Calciomercato Milan, doppio colpo sulla trequarti: concorrenza in Premier

Oltre ad Osorio, c’è anche Jesper Lindstrom nel mirino del club rossonero. Il 25enne danese, in forza all’Eintracht Francoforte, può giocare sia trequartista che esterno sinistro.

Anche in questo caso c’è da fare i conti con la concorrenza della Premier League: c’è il Newcastle, proprio il club che ha preso Tonali dai rossoneri, a volere Lindstrom, come riferito dalla ‘Bild’. Per il calciatore però servirà un’offerta molto importante: si parla, infatti, di una valutazione da 30-40 milioni di euro.

Per lui, l’Eintracht ha già rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro arrivata dal Lipsia, ma la sua cessione sembra essere certa. Lo stesso 25enne nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura in una squadra che disputi la Champions League. Milan e Newcastle sono pronte ad esaudire il suo desiderio, serve l’offerta giusta.