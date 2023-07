De Ketelaere flop col Milan, prestito ai rivali in Serie A

Charles De Ketelaere ha deluso le attese al Milan, futuro incerto: in Serie A c’è chi punta ad averlo in prestito

La scorsa estate, era stato uno dei colpi di mercato più pubblicizzati e più attesi. Charles De Ketelaere doveva essere il fiore all’occhiello della campagna di rafforzamento del Milan e arrivava in Italia con ottime credenziali. Finendo però per essere uno dei flop più clamorosi in assoluto di tutto il campionato.

Una pia illusione, l’assist dato a Leao alla terza giornata contro il Bologna, a far intravedere un potenziale rimasto poi sopito. Il belga si è avviluppato su se stesso, non riuscendo a mostrare le sue doti, e persino con la sua nazionale Under 21 ha confermato una involuzione preoccupante. Pioli ha finito per utilizzarlo sempre meno, non trovando da lui le risposte che cercava quando lo ha mandato in campo. E adesso, ci si chiede cosa sarà di un talento per il quale il Milan ha investito pur sempre 35 milioni di euro.

De Ketelaere cambia maglia, la proposta per il rilancio

In questo momento, appare difficile pensare di trovargli una collocazione nel Milan del prossimo anno. I rossoneri potrebbero tutelarsi con una cessione in prestito, per provare a rilanciarlo, e la proposta potrebbe arrivare da una diretta concorrente per le prime posizioni.

Secondo ‘Libero’, infatti, ci starebbe pensando seriamente l’Atalanta, che torna in Europa dopo una stagione di assenza e ha bisogno di incrementare il numero delle alternative a disposizione di Gasperini. Chissà che a Bergamo De Ketelaere non possa trovare il clima ideale per dare il via, finalmente, alla sua avventura italiana ad alto livello.