Altro addio alla Serie A: accordo con il Galatasaray

L’attaccante è pronto a lasciare la Serie A. Il Galatasaray è fiducioso sul poter mettere le mani sul giocatore

Sono giorni caldi per il calciomercato, con diversi giocatori, che non hanno resistito alle tentazioni dell’Arabia Saudita. Dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo, i club della Lega saudita professionistica si stanno sfidando a suon di milioni per riuscire a mettere le mani su grandi calciatori dei migliori campionati europei.

La trattativa che porterà Brozovic all’Al-Nassr, dopo una lunghissima telenovela, è solo l’ultima, ma ce ne saranno sicuramente tante altre. Così dopo CR7 è stata la volta di Benzema e Kante, ma anche di Fofana, Koulibaly e Neves.

Il calciomercato arabo è davvero scoppiettante, ma nelle ultime sessioni molti giocatori hanno deciso di approdare anche in Turchia, a condizioni economiche importanti, ma certamente diverse. Il Galatasaray, ad esempio, è stata tra le squadre più attive, con colpi come Zaniolo, Icardi e Mertens.

Proprio i giallorossi stanno continuando a guardare in Italia per migliorare la propria rosa e stando alle ultime notizie provenienti dalla Turchia – secondo il media webaslan.com – sarebbero molto vicini a mettere le mani su Luka Jovic.

Calciomercato Fiorentina, Jovic verso l’addio: il punto

La Fiorentina, come è noto, ha voglia di liberarsi di uno dei suoi due attaccanti e oggi l’ex Eintracht Francoforte è quello più vicino a fare le valigie.

L’agente, Fali Ramadani, nei giorni scorsi in Italia, ci sta lavorando intensamente. Il nome di Jovic è stato proposto anche al Milan, in cambio di Ante Rebic, ma i rossoneri hanno detto no. Il croato resta comunque in uscita e si farà in modo di trovare una sistemazione e chissà che anche per lui non ci sia la possibilità di approdare in Turchia. Per Jovic, nel frattempo, il Galatasaray, sarebbe disposto a pagare i 2,5 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra che la Fiorentina gli corrisponde.