Rudi Garcia-Napoli, idillio già messo in dubbio: “Non mangerà il panettone”

Dichiarazioni piccanti e una piccola provocazione rivolta al nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sulle chance di permanenza sulla panchina partenopea

Il Napoli di Luciano Spalletti è entrato nella storia del calcio italiano per le gesta compiute nell’ultima stagione. Sia per il fatto che sia culminata con la vittoria del terzo scudetto in favore di un club da sempre voglioso di raggiungere ancora una volta un risultato simile, ma ancor più per il fatto che vi sia riuscito un allenatore molto capace facendo dell’unità, umiltà e duro lavoro i tre canoni principali, le tre linee guida essenziali verso il successo del proprio gruppo.

Da qualche settimana ormai queste premesse si sono dissolte a seguito dell’addio del tecnico toscano, cui è poi seguito l’annuncio della firma di Rudi Garcia come nuovo responsabile della Prima Squadra. Allenatore di grande esperienza e già conoscitore del calcio di Serie A per la sua passata esperienza alla Roma, sul francese ricade inevitabilmente la responsabilità di riconfermare – con qualche piccolo cambiamento strutturale – lo stesso cammino vincente e confermare determinate aspettative societarie.

La scelta del presidente Aurelio De Laurentiis, però, non sembra esser condivisa all’unanimità. Tanto che sui social qualcuno borbotta ancora che Garcia possa avere vita breve sulla panchina partenopea. E a conferma di questa ipotesi, dal sapore piccante e scomodo, ci sono anche le parole dell’ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, pronunciate nel corso del recente intervento per Radio Napoli Centrale.

Rudi Garcia e le chance di permanenza al Napoli: “Non voglio portare sfortuna”

“Voglio lanciare una scommessa su Rudi Garcia e il panettone: non penso che lo mangerà. Non voglio portare malaugurio”, ha dichiarato il giornalista con sarcasmo. Non trasuda, quindi, grandissima fiducia su di lui. Capacità a parte.

Le chance che possa esser scalzato fuori dal progetto tecnico del Napoli prima del tempo non sono poi così basse, a detta degli esperti del settore, ma starà comunque a lui ribaltare i pronostici sfavorevoli.

Quindi De Paola ha concluso la propria analisi focalizzandosi sull’atteggiamento di sfida di De Laurentiis nella gestione della questione Giuntoli alla Juventus: “Penso che gli stia facendo i dispetti. Non tanto a lui, quando alla società avversaria. Senza contare che vengono meno 4 milioni di euro lordi come premio Scudetto. Che sia giusto o sbagliato? Quei soldi se li è guadagnati, è anche merito suo che il Napoli abbia raggiunto un risultato simile“.