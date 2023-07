Resa dei conti tra Giuntoli e Allegri: è il primo della lista

Giuntoli è finalmente pronto ad iniziare la sua avventura con la Juventus, il primo nome sulla sua lista degli impegni è Massimiliano Allegri

Una telenovela infinita, fatta di attese e di silenzi, anti-televisiva. Un thriller in costante tensione in attesa di un colpo di scena, che alla fine è arrivato proprio allo scadere: il Napoli ieri sera ha comunicato di aver liberato ufficialmente Cristiano Giuntoli. Adesso il dirigente toscano è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Juventus.

La Vecchia Signora rappresenta un traguardo professionale per Giuntoli, che ha iniziato la propria carriera in quel di Carpi, facendo una lunga gavetta che lo ha portato fino alla vittoria dello scudetto con il Napoli. Adesso per lui inizia un nuovo percorso, tempestato di insidie e salite: riportare la Juventus a vincere. Nei prossimi giorni inizierà ad essere operativo e il primo impegno che ha sulla lista è quello di dipanare un tema di grande rilevanza: il rapporto con Massimiliano Allegri.

Giuntoli inizia il suo lavoro con la Juventus: il primo impegno è con Allegri

Domenica sera Cristiano Giuntoli dovrebbe sbarcare a Torino, per poi iniziare la sua nuova avventura di lunedì: giorno di inizi per eccellenza. Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo dei rapporti tra il dirigente toscano e Massimiliano Allegri: ora è arrivata la resa dei conti.

La società ha deciso di proseguire con il tecnico livornese nella prossima stagione, così Cristiano Giuntoli si troverà per la prima volta in carriera a lavorare con Max. Due toscani, uomini forti e con caratteri burrascosi, che dovranno fiancheggiarsi per riportare la Juventus in vetta al calcio italiano. Per questo motivo l’incontro tra Giuntoli e Allegri assumerà un ruolo fondamentale sulla Juve che verrà: i due dovranno limare certe frizioni e trovare un equilibrio per il bene della società. Escludere degli scenari, in questo momento, non sarebbe mai del tutto corretto.