Quando escono le quotazioni del Fantacalcio?

Nel Fantacalcio non possiamo non considerare il discorso relativo alle quotazioni perché ci sono diversi aspetti che bisogna tenere a mente.

Il Fantacalcio è un vero e proprio appuntamento fisso; ogni estate sono diversi i gruppi di amici che si riuniscono con il solo obiettivo di organizzare l’asta, il primo passo per andare a fronteggiare, nel migliore dei modi, il fanta campionato.

Sono diversi gli aspetti da considerare in un Fantacalcio a partire dai crediti, i soldi virtuali con cui si deve andare a comporre la propria rosa. Proprio per quanto concerne la squadra, prima di essere formata, si devono analizzare i discorsi relativi alle quotazioni.

Le quotazioni si possono vedere anche su leghe fantacalcio e servono ad indicare, per i propri fanta allenatori, come muoversi nel corso dell’asta per avere la rosa più competitiva e forte possibile.

Data uscita quotazioni Fantacalcio

Nel Fantacalcio, come detto, le quotazioni dei giocatori sono molto importanti perché permettono al fanta allenatore di iniziare a capire come muoversi nel corso dell’asta e quali possono essere le migliori operazioni da fare per avere una rosa che possa andare a lottare per la vittoria del campionato.

Per quanto riguarda la nuova stagione, la 2023/2024, non abbiamo ancora delle date ufficiali sull’uscita delle quotazioni del Fantacalcio; ecco, dunque, che ci basiamo sulle date della scorsa stagione. Le liste del Fantacalcio uscirono, come riportato da Goal, il ventisei luglio 2022.

Quando escono quotazioni del Fantacalcio della Gazzetta?

Per quanto concerne le quotazioni del Fantacalcio sappiamo che escono su Fantacalcio.it ma anche sulla Gazzetta dello Sport. Come detto in precedenza non abbiamo una data precisa in merito all’uscita delle quotazione per la prossima stagione.

Anche in questo caso, dunque, ci basiamo sulla scorsa stagione quando, come riportato da Goal, le quotazioni del Fantacalcio, sulla Gazzetta dello Sport uscirono il quattordici luglio 2022.

Come funzionano le quotazioni Fantacalcio?

Cerchiamo, ora, di capire come funzionano le quotazioni del Fantacalcio; da questo punto di vista sono diversi i criteri che bisogna prendere in considerazione. Stando a quanto riportato da Fantacalcio.it, si deve vedere innanzitutto le ultime prestazioni disputate dal giocatore che si vuole acquistare.

Si passa, poi, a visionare il discorso relativo alla media avuta dal giocatore nella scorsa stagione e quante presenze ha disputato in modo da capire il tipo di rendimento che può offrire quel determinato calciatore durante il fantacampionato. Concludiamo poi il discorso di quello che ci si aspetta a livello di rendimento; aspetto da tenere in forte considerazione per cercare di capire il tipo di prestazione che ci si può attendere dal giocatore desiderato.