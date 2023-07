Colpo Milan, annuncio UFFICIALE: ha salutato tutti

Il Milan lavora su più fronti: dal centrocampo alla trequarti. Ecco Luka Romero che ha ufficialmente salutato la Lazio

Prosegue la campagna rafforzamenti del Milan, ha ufficializzato gli arrivi di Sportiello e Loftus-Cheek, solo antipasti di quanto altro dovrà ancora accadere ai rossoneri. La squadra di Pioli ha infatti bisogno di cambiare marcia in diverse zone del campo tra cui anche la trequarti.

In tal senso si va a collocare il nome di Luka Romero, che andrà a rafforzare la zona offensiva dopo l’addio a parametro zero alla Lazio per la fine del contratto col club di Claudio Lotito. Nell’ultima stagione il mancino argentino nato in Messico e di formazione ispanica ha raccolto appena 12 presenze totali con un gol per un complessivo di 276 minuti.

Solo sprazzi finora di quel talento che aveva portato in tenerissima età al paragone illustre con Leo Messi. Romero di strada di fronte a se da percorrere ne ha tantissima, e dovrà presto cambiare marcia a partire dalla sua prossima avventura.

Calciomercato Milan, UFFICIALE: Romero saluta la Lazio

Il Milan lo attende mentre lo stesso Romero ha già salutato la Lazio, e lo ha fatto con uno stupendo video sui social che raccoglie attimi e momenti in biancoceleste, il tutto sempre nel segno dei tifosi.

In correlazione al filmato su Instagram anche un messaggio di saluti e ringraziamenti: “Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia“.

Ora è quindi tempo di voltare pagina e guardare al futuro per Luka Romero che a 19 anni da compiere il prossimo novembre ha tutta una carriera davanti a se.