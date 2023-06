Il Milan chiude un altro colpo: accordo raggiunto

Il Milan continua la sua campagna acquisti ed è vicino a chiudere un altro colpo di mercato dopo Loftus-Cheek

Continua la campagna rafforzamenti del Milan. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Sportiello e chiuso per quello di Loftus-Cheek, atteso questa sera in Italia per visite mediche e firma del contratto, i rossoneri sono vicini a perfezionare un’altra operazione in entrata.

Calciomercato.it vi ha raccontato ieri dei contatti in corso per l’arrivo, anche in questo caso a parametro zero, di Luka Romero, trequartista in scadenza con la Lazio. I contatti previsti nella giornata di oggi hanno portato le parti ad avvicinarsi all’accordo per l’approdo del 18enne argentino alla corte di Pioli.

Calciomercato Milan, accordo per Romero: i dettagli

Per Romero è pronto un contratto di cinque anni con il Milan dopo l’accordo arrivato al termine dei contatti avuti nella giornata odierna.

Il 18enne, che lo scorso anno ha totalizzato dodici presenze con la Lazio con una rete, dovrà sottoporsi ora a visite mediche e firme per diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero.

L’argentino è reduce dall’esperienza con la propria Nazionale under 20 ai mondiali di categoria: con l’albiceleste, Romero ha disputato quattro match nella rassegna iridata, realizzando due gol. Ora il cambio squadra, sempre restando in Serie A. Novità ci saranno nei prossimi giorni, intanto il Milan non si ferma: accordo per Romero.