Chiesa e Vlahovic via dalla Juventus: doppio indizio in quota

Il futuro legato a Chiesa e Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. L’ultimo ‘aggiornamento’ non è passato inosservato

Il mese di luglio potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per i piani mercato della Juventus. In procinto di sistemare la questione DS – l’approdo di Giuntoli in bianconero è ormai cosa fatta e si attende solo l’ufficialità – la ‘Vecchia Signora‘ sta avviando un profondo restyling dell’organico.

Sono tanti i nodi da sciogliere per i bianconeri, a cominciare da quelli relativi a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Protagonisti di una stagione in chiaroscuro, i due ex Fiorentina non sono considerati incedibili dal club, che a fronte di un’offerta importante potrebbe lasciarli partire. Soprattutto il tema riguardante l’esterno offensivo è molto delicato, anche perché Chiesa è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stata rinnovato. Gli ultimi sondaggi dalla Premier hanno visto soprattutto l’Aston Villa e il Newcastle protagonisti. Proposte che però non hanno soddisfatto il ‘figlio d’arte’, che ha comunque calamitato l’interesse di big quali il Liverpool e il Bayern Monaco, che fino a questo momento non hanno affondato il colpo.

Juventus, addii di Chiesa e Vlahovic: bookmakers scatenati

Per adesso sia Chiesa che Vlahovic restano a Torino, ma occhio alle possibili sorprese. Se si dovessero creare le premesse per un effetto domino per gli attaccanti, ad esempio, non è escluso che una big possa presentarsi con un’offerta concreta per il numero 9 della Juventus. Dal canto suo l’area mercato bianconera non ha alcun interesse a svendere i propri gioielli e solo offerte davvero irrinunciabili potrebbero far vacillare questa posizione.

I betting analyst, però, sono letteralmente scatenati. Secondo Goldbet, infatti, gli addii di Vlahovic e Chiesa sarebbero tutt’altro che ipotesi remote. Il noto sito scommesse, infatti, banca a 1.50 volte la posta sia il possibile addio di Vlahovic che quello di Chiesa. Quote drasticamente più basse rispetto a quelle circolate nelle ultime ore. Indizio tangibile o semplice coincidenza? Ai posteri l’ardua sentenza.