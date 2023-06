Spalletti ‘consigliato’ da Allegri: la reazione di Giuntoli è immediata

Le parole di Giuntoli in collegamento video: ufficiale la risoluzione con il Napoli. Ecco la reazione alla domanda su Allegri

A calamitare l’attenzione mediatica in queste caldissime ore della sessione estiva di calciomercato è sicuramente Cristiano Giuntoli. L’ormai ex ds del Napoli ha chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto con gli Azzurri, con l’annuncio ufficiale che è arrivato pochi minuti fa.

Archiviato uno snodo cruciale per il suo futuro, Giuntoli può dunque gettarsi a capofitto nella sua nuova esperienza alla Juventus. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, l’ufficialità del suo approdo in bianconero arriverà nella giornata di domani. Intanto, la campagna estiva di calciomercato è stata ‘ufficializzata’ con un evento al Grand Hotel di Rimini, a cui non ha preso parte Giuntoli perché impegnato fino a prima serata a risolvere il contratto con De Laurentiis. L’ex direttore sportivo del Napoli, però, (non) ha risposto anche ad una domanda su Spalletti. A chi gli ha chiesto se il tecnico Certaldo sia stato effettivamente consigliato da Allegri, come trapelato in diverse circostanze, Giuntoli ha risposto con un laconico: “Non lo so”, preferendo toccare altri argomenti.