Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 30 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 30 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al mercato dell’Inter. Brozovic si è convinto e ha detto sì all’Arabia Saudita, l’offerta dell’Al-Nassr è di ben 30 milioni di euro a stagione. Un’offerta che Brozovic ha deciso di accettare e già oggi sono in programma le visite mediche, salvo cambiamenti. Il croato ha così ottenuto quello che voleva, anche dopo l’uscita di scena del Barcellona, che era la sua priorità. Chi dice no ai soldi arabia, invece, è Romelu Lukaku, che vuole solo l’Inter.

Il Corriere dello Sport si concentra anche sulle prossime mosse dell’Inter dopo la cessione di Brozovic. Il club nerazzurro e Marotta e Ausilio hanno ora il via libera per affondare il colpo per Frattesi. Sono giorni decisivi anche per il centrocampista del Sassuolo.

Infine, l’apertura di Tuttosport è dedicata al sogno Milinkovic-Savic per la Juventus. La cessione di Zakaria al West Ham è il primo tassello, ma la società bianconera dovrà prima vendere anche McKennie e Arthur. L’Arabia Saudita, nel frattempo, continua a tentare anche Paul Pogba.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 30 giugno 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il Paris Saint-Germain, come evidenziato da L’Equipe, sta per chiudere il colpo Lucas Hernandez dal Bayern Monaco. Un affare che ha sbloccato nelle ultime ore anche il passaggio di Kim in Bundesliga. Infine, in Inghilterra la prima pagina del Daily Star è dedicata al trasferimento monstre di Mount dal Chelsea al Manchester United, per circa 70 milioni di euro.