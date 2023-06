Posti extracomunitari in Serie A, da Juve e Inter a Milan e Napoli: la situazione dei venti club

In Serie A esiste il discorso legato agli extracomunitari; andiamo a vedere la situazione legata alle venti squadre del campionato italiano

Il calciomercato non è ancora iniziato ma è già entrato nel vivo con una serie di trattative che possono rivoluzionare la prossima Serie A. Tra queste non possiamo non citare Tonali, andato al Newcastle per una cifra veramente importante. Quando si parla di mercato, però, non possiamo non menzionare il discorso relativo agli extracomunitari; andiamo a capire come funziona questo discorso per quanto concerne il campionato italiano.

Partiamo dal discorso relativo agli slot e, da questo punto di vista, dobbiamo analizzare tre situazioni diverse. Se una società non presenta, all’interno della propria rosa, nessun tesserato extracomunitario ne può acquistare tre al massimo. Vediamo, ora, il caso in cui una società abbia, in rosa, più di due giocatori extracomunitari alla fine stagione 2021/2022; in questa situazione, le società possono acquistarne altri due ma uno deve essere stato presente a cinque partite della propria Nazionale mentre l’altro deve essere acquistato al posto di uno che viene ceduto o che ha preso il passaporto comunitario.

L’ultimo caso, quello dove le squadre hanno due giocatori extracomunitari al termine della stagione 2021/2022, prevede la possibilità di acquistare altri due calciatori extracomunitari con una condizione diversa dal caso precedente, ovvero senza vincoli di presenza in nazionale. Bisogna anche ricordare due cose fondamentali; la prima riguarda il fatto che se viene acquistato un giocatore extracomunitario da una squadra italiana non rientra nelle norme sopracitate. La seconda, invece, è che ci sono squadre che ne possono acquistare uno più un altro a patto che un giocatore extracomunitario venga ceduto all’estero.

Andiamo a vedere chi sono gli extracomunitari presenti nelle sette sorelle del massimo campionato italiano; per quanto riguarda il Napoli (vincente dell’ultima Serie A) troviamo Kim, ormai prossimo alla firma con il Bayern Monaco, Anguissa, Elmas, Kvaratskhelia, Lozano e Osimhen. Per quanto riguarda la Lazio, invece, abbiamo Marusic, Felipe Anderson e Marcos Antonio. Andiamo, ora, ad analizzare la situazione dell’Inter; i nerazzurri hanno in rosa Onana, Dalbert e Lautaro Martinez.

Il Milan, a livello di extracomunitari, ha in rosa: Vasquez, Tomori e Lazetic. Passiamo alla Juventus che ha, tra i suoi tesserati, Danilo, Alex Sandro, Kostic e Kaio Jorge. Per quanto riguarda la Roma, invece, abbiamo Reynolds e Abraham.

Serie A, gli extracomunitari tesserabili dalle venti squadre