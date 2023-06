Che nome dare alla squadra di Fantacalcio? I più divertenti e ‘ignoranti’

Non sai che nome scegliere per la squadra del Fantacalcio? Te ne suggeriamo alcuni insieme ad alcuni consigli per decidere al meglio.

Il Fantacalcio non è soltanto un gioco simulativo e mirato a far emergere doti di tattica e manageriali, insite in ogni fantallenatore che si rispetti. Anche e soprattutto il Fantacalcio è un gioco che contribuisce all’affiatamento del gruppo di amici che si cimenta nelle aste, nella scelta del modulo da usare e che predispone tutti quegli accorgimenti utili ad aumentare il divertimento, ma anche la competitività e le chance di vittoria.

Il gioco che raccoglie ormai milioni di partecipanti in tutta Italia e che ha le sue origini alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, prevede sempre una fase iniziale dedicata alla scelta del nome da dare alla propria squadra. Solitamente prevale lo spirito goliardico tra amici e quindi non è affatto raro vedere nomi assai improbabili per un campionato professionistico o anche solo amatoriale di calcio, come pure nomi buffi o con doppi sensi che sicuramente non possono che stimolare ilarità e situazioni divertenti.

Di seguito vedremo insieme quali nomi dare alla propria squadra del Fantacalcio. Al di fuori della ‘formalità’ che riguarda il calcio vero, i fantallenatori potranno così sbizzarrirsi lasciando libero spazio alla loro fantasia ed inventiva. Ecco una panoramica dei nomi più irreverenti, divertenti, simpatici e originali che potranno servirti anche per rielaborarne uno tutto tuo, insieme ad alcuni suggerimenti.

Come scegliere nome squadra Fantacalcio?

Potrebbe sembrare un’operazione molto semplice, ma se ci pensiamo bene così non è. Scegliere un nome fuori dagli schemi, personalizzato, diverso dal comune e in grado di distinguersi da tutti gli altri non è sempre così facile. Ma è anche vero che anche questo fa parte dello spirito ludico del Fantacalcio.

Possiamo comunque fornirti alcuni consigli per scegliere un nome efficace per la tua squadra del Fantacalcio, dei suggerimenti utili magari a darti l’illuminazione per qualche nome originale o irriverente ed in grado di fare colpo tra i tuoi amici.

Nomi squadra Fanta divertenti e simpatici

Di seguito una lista di nomi delle squadre di Fantacalcio che si distinguono per simpatia e originalità, ma ovviamente sarai libero di usarli anche soltanto come spunto per le tue personali invenzioni:

Atletico Trippense;

Roma e Lazio In Love;

Atletico Bearzot;

Atletico Ma Non Troppo;

Ballack con i lupi;

007 e gli undici del Fanta;

Ahiax Che Malex;

Torta Real Merengues ;

Sporting Miami I Love You;

Atletico Acciughine Sottosale;

Real Ombrelloni & Sdraio;

AS Roma Fidanken;

Atletico Ronaldo Post Dieta;

Correa del Sud;

Team Cambia la tua vita con un Glik;

Melbourne United e scappo in Australia;

Team Rocky e gli 11 Pugni;

C’era una volta Del Piero ma ora torna;

In principio era Ibra poi il Fanta;

Dinamo Floscia;

Gli 11 di Mission Impossibile (senza Cruise);

Team Immobile e Mummificato;

Il mio grosso grasso matrimonio Dzeko;

Lassativi Lukaku ed è subito gol;

Il sesto Asensio;

Veni, Vidi, Messi;

I cacciatori di Aquilani;

Koulibaly Funiculà;

Gli arabi al City e il Genio della Lampada;

Atletico Kvaracomesichiama;

Mainz na gioia;

Meglio Icardi che mai;

Sporting Pizzeria 4 Pere;

Walker Texas Rangers;

Non ci resta che Pjanic;

FC Ibra: dall’Olimpo al Fanta;

Var salvaci tu;

Gli 11 amici dell’arbitro;

Rapid Avolt;

Sporting Sbracati;

Gli imbucati in Serie A;

Atletico Imbarazzante;

Team 555;

Atletico Oronzo Cana’;

Atletico Vefamo 3 pizze 1924.

Questi sono soltanto alcuni nomi che potrai utilizzare o da cui prendere spunto per tue invenzioni, perché potenzialmente le soluzioni sono davvero infinite.

Nomi squadra Fanta “ignoranti”

Ci sono poi alcuni nomi che non sono di certo vietati tra amici, specialmente se c’è molto affiatamento. Nomi anche un poco volgari ma che, se sono accettati da tutti, potranno sicuramente contribuire ad un clima disteso e simpatico per tutta la durata del torneo del Fantacalcio. Di seguito qualche esempio (da cui tu potrai ovviamente prendere spunto per tue invenzioni):

50 sfumature di fuorigioco;

11 teste di.. classe;

Bayer Leverduren;

Team Inciuciati con l’arbitro;

CSKA La Rissa;

Porcellona United;

Team Corruzione;

Real Merdid;

Mascherin United;

Team Virologi al Mare;

Atletico Vaccino Quattro Dosi;

Magheggi Rubentini FC;

Atletico Falsi Bilanci;

Real Moggi e Ricchi Premi;

Atletico Baguette;

Club 11 Plusvalenze ed è subito gol;

Atletico 11 Manzi senza Mucche;

FIGC e la cricca degli amici suoi;

AS Totti imperatore in pensione;

FC Baghettari from Paris;

FC Fiorentina e patate 30 euro;

Team Quei Pazzi del Var;

Team Non Ti Resta Che Spal Letti.

Se si tratta di competizione tra amici avrete ovviamente più libertà, mentre nel caso della competizione cui si accede online, occorrerà comunque sempre prestare attenzione alle disposizioni del regolamento, che di solito invitano ad usare nomi al contempo simpatici ed originali, ma pur sempre nei limiti del rispetto e dell’educazione verso gli altri. Ovviamente saranno sempre banditi nomi di squadre Fantacalcio con connotati di discriminazione o razzismo.

Nomi squadre Fantacalcio alcolici

Specialmente d’estate tra amici non manca l’occasione per qualche birra, al mare o in montagna: perché allora non scegliere un nome a contenuto ‘alcolico’? E magari farsi consigliare su ciò da qualche amico? Intanto noi vi forniamo di seguito qualche nome come suggerimento:

Atletico Birranza;

Aston Birra e Liquori United;

AS Roma Cicchettini;

FC Arbitri Alcolisti;

Real Poggisbronzi;

Birrareal

Atletico Martini con ghiaccio;

Hertha Vernello;

Real 4 Amici al Var;

Atletico No Martini No Party;

Unione Sportiva Enoteca Pallonara;

Atletico Alcolemico;

FC Ubriaconi del Meazza;

US Guidiamo Sbronzi;

Unione Sportiva 11 Damigiane;

Celta Vino;

Bar Cellona;

Chivas con ghiaccio;

Real Madrink;

Sambuca Juniors;

FC Osteria n. 5;

Atletico Attaccanti ‘Mbriacati;

US Bere Per Dimenticare;

FC Meglio Sbronzi Che Male Accompagnati;

The Champions of Sbronzing;

FC Alcolisti Redenti;

Unione Sportiva Calciatori Enologi.

Nomi squadre Fantacalcio Aldo, Giovanni e Giacomo

Ricorda che i nomi delle squadre Fantacalcio possono essere inventati anche sullo spunto di battute tipiche o gag dei nostri comici preferiti. Basti pensare ai popolarissimi Aldo, Giovanni e Giacomo, tra i tanti esempi che si potrebbero fare. Vediamo allora qualche suggerimento:

Ronaldo, Giovanni e Giacomo Football Club;

I (fanta)comici del Fantacalcio;

US Fuga da Reuma Park;

LA Galaxy Aldo, Giovanni e Giacomo;

AS La leggenda di Al, John, Jack e l’arbitro venduto;

11 uomini, una gamba e un fuorigioco;

Atletico SSSono il Conte Draculaaa;

Atletico Gli Sfigati di Giacomo;

Atletico Fantaldo e i loschi colleghi;

La leggenda di Al, John e Jack e gli 11 del Fanta;

Gli Improbabili del calcio;

Atletico Mai Dire Gol;

Gli 11 di Aldo, Giovanni e Giacomo;

Atletico Pasticcioni di Aldo;

US Aldo, Giovanni e Giacomo in sala VAR.

Nomi squadre Fanta inglesi

Altri spunti potrebbero arrivare dal calcio inglese, che in questo periodo sta vivendo sicuramente la fase di suo maggior splendore e popolarità. Vediamo insieme qualche nome da usare o da trasformare adattandolo ai propri gusti personali:

US Harry Kane: l’uragano è tra noi;

Tottinam: er Pupone in UK;

Scarsenal;

Il Fantateam della FA Cup;

Real Dominatori di Anfield;

Gli 11 Fantatitani dell’Old Trafford;

FC Il sogno Stanford Bridge;

Le Magie di Haaland Football Club;

US gli 11 Top di Man City Campione;

US United & City: le Glorie inglesi;

FC I 3 Leoni e gli 11 del Fanta;

The Catenaccio Crushers;

Gli 11 di Guardiola al Fanta;

Team Haaland ed è subito gol;

I Maghi di Wembley;

Atletico Il Tempio Anfield Road.

Nomi squadre Fantacalcio spagnolo

Fino a qualche anno fa il calcio spagnolo dominava la scena internazionale grazie ai tantissimi successi di Barcellona, Real e non solo. Oggi è qualche passo indietro rispetto alla Premier League ma gli spunti per il nome da dare alla propria squadra del Fantacalcio sono comunque svariati. Eccone alcuni:

FC Siamo Stanchi del Tiki Taka;

Deportivo La Carogna;

Gli 11 Matador del Gol;

Polisportiva Camp Nou;

US Che golazo della Espana;

FC Los Procuradores do futbol;

Atletico Che Dolor;

FC I toreri in fuga;

FC Iniesta, Xavi e il Barca che fu;

Gli 11 di Guardiola blaugrana;

Unione Sportiva Shakira e Pique Ancora Insieme;

Team Toreros Olè;

Team Bailando al Camp Nou;

Atletico Bernabeu;

Gli 11 del futbol bailado;

FC Messi Lo Mejor de Futbol;

US Tiki Taka mica Pizza e Fiki.

Nomi squadre Fantacalcio con logo

Di seguito anche alcuni suggerimenti su nomi di squadre di Fantacalcio, da cui potrai creare facilmente un logo che indichi per immagine proprio il nome che hai scelto. Te ne indichiamo dieci ma ovviamente, anche qui, la alternative possono essere tantissime:

I maghi del football (potresti creare un logo della tua squadra che raffigura dei maghi attorno ad una pentolone che ribolle con un pallone al suo interno, ad esempio);

FC la Potenza del Calcio (potresti creare un logo che in cui appare una fiamma con all’interno un pallone o il volto di un calciatore che apprezzi);

FC Fantacalcio Che Passione (potresti creare un logo che raffigura un cielo stellato con nel mezzo un cuore e una F al suo interno che sta per Fantacalcio);

US Gli Strateghi del Fanta (potresti creare un logo in cui ci sono le sagome dei fantallenatori seduti ad un tavolo mentre giocano tra loro);

Gli 11 Calciatori dei Fantasogni (potresti creare un logo in cui appaiono tra le nuvole i maggiori calciatori che hai in rosa e la bandiera della nazionalità di ciascuno di loro);

I Draghi del Football (se sei particolarmente bravo nel creare loghi potresti farne uno in cui compaiono alcuni draghi intenti a giocare a football);

US Gli Artisti del Centrocampo (potresti creare un logo in cui ci sono i centrocampisti della tua fantasquadra, nel caso tu abbia puntato su centrocampisti di qualità per la tua rosa);

FC Sole, Mare e Fanta (potresti creare un logo in cui appare una spiaggia, un pallone e due giocatori che se lo contendono);

Atletico Le Tigri della Difesa (potresti creare un logo in cui ci sono delle tigri che difendono un pallone, a raffigurare i difensori di qualità che ti sei assicurato in rosa);

US Gli Arcieri del Gol (potresti creare un logo in cui appaiono alcuni calciatori vestiti da arcieri che al posto delle frecce hanno dei palloni nella faretra).

I suggerimenti che ti abbiamo indicato sono soltanto alcuni spunti per immagini che puoi realizzare in logo, ma potrai ovviamente sbizzarrirti come preferisci per realizzare un logo azzeccato e di qualità di cui essere soddisfatto e con cui stupire i tuoi amici.