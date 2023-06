Marotta passa la palla a Brozovic e su Frattesi: “Il prezzo continua a salire”

Giuseppe Marotta è stato premiato durante l’evento che dà inizio ufficialmente al calciomercato estivo: le sue parole su Frattesi e Brozovic

Parte ufficialmente il calciomercato con l’evento al Grand Hotel di Rimini in programma questa sera e dove sono presenti anche gli inviati di Calciomercato.it.

Tra i premiati della serata anche l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha parlato di due delle trattative più calde di queste prime settimane di campagna trasferimenti: Frattesi e Brozovic–Al Nassr.

Sul centrocampista del Sassuolo, al centro di una trattativa di mercato che vede coinvolto anche il Milan e sullo sfondo la Juventus, il dirigente nerazzurro ha dichiarato: “Uno sconto per Frattesi? No, Giovanni non ha ancora tutte le offerte in mano e per questo il prezzo continua a salire”.

Da Frattesi a Brozovic per il quale sembrava fatto il trasferimento all’Al Nassr, prima che la richiesta di uno scontro dei saudite spingesse l’Inter a bloccare tutto. Sul croato il commento di Marotta è stato il seguente: “È arrivata questa richiesta ma chi decide, come succede sempre nel calciomercato, è il calciatore”.