Icardi al Milan: quel sì che accende il mercato

L’argentino sarebbe ben felice di far ritorno a Milano: ecco come stanno le cose in questo momento. Il punto della situazione

Mauro Icardi in Serie A. L’attaccante dopo una stagione positiva con la maglia del Galatasaray spera di poter far ritorno nel campionato dove ha fatto la differenza a suon di gol.

Il giocatore ha vissuto un’annata da protagonista con i giallorossi, che hanno conquistato il titolo, anche grazie alle sue reti: sono state 23 in 26 partite disputate, oltre a 8 assist. Numeri importanti, con i quali Icardi si augura di tornare nel calcio che conta.

Non è certo una novità che il bomber di proprietà del Psg, farebbe carte false per tornare a giocare nel massimo campionato, meglio, chiaramente, se a Milano. Qualche giorno fa, Wanda Nara ha lanciato qualche indizio, pubblicando su Instagram, una foto al Duomo con una clessidra. Come se i tempi per far ritorno a ‘casa’ fossero maturi. Impossibile, chiaramente, un approdo all’Inter, più semplice al Milan.

Milan-Icardi: il punto della situazione

E’ vero che al momento i rossoneri non pensano al giocatore: il nome in prima fila è quello di Alvaro Morata, di cui vi abbiamo parlato su Calciomercato.it, ma attenzione anche alla pista Scamacca e Openda.

Nei radar dei rossoneri è, inoltre, finito Romelu Lukaku, ma il belga difficilmente ‘tradirà’ l’Inter. Un trasferimento del giocatore di proprietà del Chelsea al Milan, inoltre, non avrebbe nemmeno il gradimento di buona parte dei sostenitori del Diavolo. Per Icardi, invece, il tifoso del Milan sarebbe pronto a perdonare il suo passato in nerazzurro. L’argentino appare davvero un acquisto gradito ai supporters rossoneri, ma al momento Moncada e Furlani non pensano ad Icardi. Chissà però che le cose non possano cambiare ad agosto.