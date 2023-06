Come funziona la coppa al Fantacalcio?

All’interno di un Fantacalcio ci sono diverse possibilità e tra queste troviamo quella di giocare, oltre al campionato, anche la Coppa.

Un vero e proprio fenomeno sociale; il Fantacalcio coinvolge, ogni anno, un numero incredibile di persone che organizzano il proprio fanta campionato.

Oltre al campionato, quando si fa un Fantacalcio, esiste la possibilità di organizzare una seconda competizione; si tratta della coppa che ha, come si può immaginare, delle regole ben precise.

Come fare la Coppa al Fantacalcio?

Iniziamo cercando di capire come organizzare la Coppa al Fantacalcio; nulla di così complicato. Come riporta leghe fantacalcio, basta aprire l’applicazione e andare alla voce gestione competizione in modo da andare a creare un torneo diverso dal solito campionato.

Questa possibilità viene data all’amministratore del gruppo che ha proprio il compito di formare la competizione e quindi può creare anche una Coppa che si va ad aggiungere al campionato.

Regolamento Coppa Fantacalcio

La Coppa Fantacalcio, proprio come il campionato, ha delle regole ben precise che devono essere rispettate. Nel caso specifico della Coppa, come riportato da leghe fantacalcio, è utile sottolineare come non si debbano obbligatoriamente inserire nella Coppa tutti i partecipanti alla lega specifica.

Successivamente bisogna andare a scegliere la giornata della Serie A quando iniziare la competizione. Altro passo è quello di stabilire in che modo i club partecipanti alla Coppa possono passare il turno.

Il primo parametro è, ovviamente, quello dei risultati ottenuti nella competizione; a seguire troviamo il discorso delle reti fuori casa (che, bisogna ricordarlo, vale solo nella sfida andata e ritorno) e la somma dei fanta punti.

Coppa Fantacalcio 10 squadre

Per quanto riguarda la Coppa Fantacalcio a dieci squadre abbiamo altri criteri; come riporta FantaMagazine, bisogna andare ad analizzare il discorso relativo alle dieci squadre presenti nella competizione.

La coppa a dieci squadre prevede nove giornate per far sì che tutte i club della competizione si possano scontrare tra di loro. Considerando il discorso andata e ritorno, abbiamo quindi diciotto giornate totali.

Esiste però una difficoltà che non si può non considerare; come riporta sempre Fanta Magazine, essendo in dieci bisogna organizzare la coppa alla perfezione. E’ chiaro che la competizione si giocherà, in due giorni da cinque squadre, insieme alle sfide del campionato.

Coppa Fantacalcio andata e ritorno

Andiamo, ora, ad analizzare il discorso di andata e ritorno per la Coppa Fantacalcio; come abbiamo detto è possibile impostare le gare sul doppio confronto.

Un modo che permette ai fanta allenatori di mettere ancora più pepe all’interno della competizione e far vivere ai due partecipanti la stessa esperienza (o comunque simile) a quella delle squadre che si giocano le sfide ad eliminazioni diretta nelle coppe internazionali.

Pareggio alla coppa Fantacalcio

Abbiamo detto dalla possibilità, all’interno della Coppa Fantacalcio, di giocare le sfide con la modalità andata e ritorno; esiste la possibilità che questo doppio confronto si concluda in pareggio. Per decidere il passaggio del turno esiste un modo particolare.

Come si decide chi passa il turno?

Stando a quanto riportato da FantaMaster, se i due match dovessero concludersi con lo stesso punteggio, il criterio per stabilire chi si qualifica è quello dei punti totali ottenuti nelle due partite. Alla fine chi avrà più punti passerà il turno.