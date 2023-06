Vlahovic via in prestito: la Juve può farlo ad una condizione

Vlahovic via dalla Juventus in prestito: l’erede può arrivare con la stessa formula. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

È il Weah-day in casa Juventus. L’esterno americano è il primo acquisto del calciomercato estivo dei bianconeri, dopo la conferma di Milik dal Marsiglia e il rinnovo annuale di Adrien Rabiot.

La dirigenza bianconera ha avviato il restyling sulle fasce, dove saluterà Juan Cuadrado, ma in questa sessione deve fare i conti anche con le situazione di Chiesa e Vlahovic. Il ‘mal di pancia’ dell’attaccante serbo potrebbe infatti portare alla cessione nel corso dell’estate. Il classe 2000 non è considerato incedibile e la società ascolterà e valuterà eventuali offerte, con i top club già alla finestra. La Juve, in ogni caso, non fa sconti: serviranno almeno 70 milioni di euro per acquistare il centravanti ex Fiorentina. Nelle ultime ore sta riprendendo quota anche la pista Real Madrid del ‘nemico’ Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juve, Vlahovic-Real Madrid in prestito con riscatto: bianconeri su Hojlund

Secondo quanto riferito da Pacojó Delgado di ‘Cadena SER’ in collegamento con ‘AS’, Dusan Vlahovic è sempre nella lista di Florentino Perez insieme ad Harry Kane e al sogno Mbappé.

Per il centravanti serbo, che rappresenta al momento un’alternativa, i ‘Blancos’ starebbero pensando ad un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La Juventus, che dal canto suo preferirebbe l’obbligo, potrebbe accettare questo tipo di formula solo se sarà la stessa per l’arrivo dell’eventuale sostituto di Vlahovic. In questo senso, in cima alla lista del club bianconero c’è sempre Hojlund dell’Atalanta. Un doppio affare in prestito con opzione di riscatto che darebbe così il via libera al sacrificio dell’ex Fiorentina. Staremo a vedere.