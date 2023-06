Vertice tra gli agenti e la Samp: c’è di mezzo Marotta | CM.IT

Il patron della Sampdoria Radrizzani è tornato nel quartier generale di Palazzo Parigi dopo la presentazione di Pirlo: diversi incontri a Milano per il nuovo proprietario dei blucerchiati.

Emil Audero difficilmente resterà alla Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B dei blucerchiati, che ieri hanno ufficializzato Pirlo come nuovo allenatore in panchina.

Il portiere classe ‘97 sta recuperando la forma migliore dopo l’infortunio in vista della prossima stagione, con il suo entourage che si è messo in azione per trovargli una nuova squadra. Audero è nei radar di diverse società della massima serie: Fiorentina, Empoli, Bologna e Lazio hanno sondato l’ex Juventus, sotto la lente d’ingrandimento anche dell’Inter considerando le incertezze sul futuro di Onana e Handanovic. “Audero è un portiere forte, può fare il primo o il secondo senza problemi. È attenzionato dall’Inter ma anche da altre squadre“, le dichiarazioni del suo procuratore Tullio Tinti dopo il vertice odierno nella sede nerazzurra con Marotta.

Sampdoria, Radrizzani incontra gli agenti di Audero: c’è l’Inter in agguato

Qualche ora più tardi – come raccolto da Calciomercato.it – l’agente insieme ai suoi collaboratori ha incontrato a Palazzo Parigi il nuovo proprietario della Sampdoria, Andrea Radrizzani, per fare il punto sul futuro di Audero.

Da non escludere una chiacchierata sul 26enne estremo difensore anche tra lo stesso Radrizzani e Beppe Marotta, con l’Ad interista presente nel noto hotel in centro a Milano per questioni prevalentemente istituzionali. La Sampdoria e gli agenti di Audero cercheranno la soluzione migliore per il portiere di origini indonesiane e che accontenti tutte le parti in causa. Il giocatore è riconoscente al club doriano dopo tutte le stagioni trascorse a Genova, ma allo stesso tempo ha espresso il desiderio di continuare a giocare nella massima serie. La Samp con le pretendenti finora è stata chiara e valuta intorno ai 10 milioni di euro il cartellino di Audero.