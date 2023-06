Un campione del Mondo con i soldi di Onana: destini incrociati

Spunta l’alternativa al portiere camerunese dell’Inter per sostituire De Gea, lo United fa sul serio e stuzzica le attenzioni della rivale in Premier League

Grandi incastri di mercato lungo il territorio inglese di Premier League rapiscono la scena mediatica internazionale. Specie se questi ricadono inevitabilmente sulle spalle dell’inter di Simone Inzaghi, nient’affatto intenzionato a perdere un calciatore tanto prezioso come André Onana.

Eppure certe volte operazioni con così tanto potenziale remunerativo sono destinate a farsi spazio, spazzando via le volontà dei singoli per il bene collettivo. Dopo i tentativi del Chelsea, anche il Manchester United ha incominciato a fare la voce grossa in direzione del portiere camerunese con la consapevolezza che l’Inter non sarebbe mai disposta a scendere al di sotto dei 50 milioni di euro. Cifra che, nelle ultime ore, potrebbe persino essere ritoccata proprio per azzerare le pressioni della concorrenza.

Prima di lanciare proposte concrete che possano soddisfare le ambizioni dell’estimatore Erik ten Hag, però, la direzione sportiva dei ‘Red Devils’ ha da sciogliere l’ingarbugliato nodo David De Gea.

Calciomercato, oltre Onana ecco il Campione del Mondo: lo United fa sul serio

Quest’ultimo sarebbe stato vicino a più riprese al fantomatico rinnovo di contratto ma una serie di misunderstanding e divergenze economiche tra le parti hanno giocato in sfavore della trattativa, bloccandola del tutto. Lo spagnolo resta dunque un calciatore in uscita, ma ad Onana sarebbe spuntata nelle ultime ore anche una preziosa alternativa. Un piano B necessario come forma di autotutela, a nome di Emiliano Martinez.

Il portiere del West Ham, come riportato dai colleghi inglesi de ‘Football Insider’, è stato osservato a lungo dai rappresentanti dello United e l’interesse per il suo cartellino avrebbe il sapore di concretezza. Anch’egli è valutato almeno 46 milioni di euro al cambio attuale, cifra vicina a quella del camerunese nerazzurro che scagionerebbe l’Inter dalla morsa diretta del colosso inglese. A giocare in favore della trattativa per l’argentino ci sarebbe anche un particolare attrito con il suo attuale manager Unai Emery.