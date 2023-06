Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 29 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 29 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre in prima pagina con l’intervista esclusiva a Nicolò Zaniolo, che esce allo scoperto sul suo futuro senza mezzi termini. “Juve ci sono”, il titolo dell’attaccante che ammette il suo grande desiderio di giocare in bianconero se ce ne fosse la possibilità, anche senza Champions. In testa la delusione per l’Under 21: “Figuraccia azzurra”, con la foto di Tonali simbolo di questo fallimento per una squadra sulla carta molto forte. Di spalla il mercato: “Reijnders sì al Milan”, per l’intesa trovata con l’olandese. Poi “Brozovic altro no. Così frena l’Inter nell’affare Frattesi”. Infine il verdetto del TFN: “Mourinho non si scusa. Squalificato pure in Italia”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ il titolo in prima pagina riguarda proprio lo Special One e la squalifica: “Preso di mira” e poi il sottotitolo con “Mou, 10 giorni di stop per il caso Chiffi: la Roma si ribella”. In testa il mercato: “Napoli, spunta Le Normand. Che scontro per Frattesi”. Quindi azzurri a caccia dell’erede di Kim mentre la Roma offre 30 milioni per il centrocampista. E la Lazio va su Orsolini mentre Loftus-Cheek sbarca a Milano, con Romero in arrivo. Ovviamente spazio anche per l’eliminazione azzurra: “Fallimento Italia: perde e torna a casa”.

Su ‘Tuttosport’ si apre in prima pagina con ‘Caos Giuntoli’ perché – spiega poi – ‘si alza la tensione attorno al ds che De Laurentiis non ha ancora liberato’. E la Juve non gradisce dover prendere Zielinski per arrivare al ds e non vuole altre grane. In testa ‘Italia, l’ultimo disastro. Ma dove vogliamo andare?’ Poi l’arrivo del nuovo acquisto bianconero: “Sono Weah valgo per 4”. In fondo “Toro, scatto Mazzocchi. C’è l’offerta di 7 milioni“, “Porta Inter. Ecco Trubin dall’Ucraina”, “Dall’Arsenal 120 milioni per Rice!”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 29 giugno

All’estero si fanno ancora i conti con l’Arabia Saudita. Ora il mirino è su Franck Kessie, per cui l’Al Ahli avrebbe fatto un’offerta o comunque la starebbe preparando. “20 milioni per Kessie”, scrive in prima pagina il Mundo Deportivo che poi specifica la proposta d’ingaggio da 10 milioni all’anno per l’ivoriano.

Su ‘L’Equipe’ l’argomento trattato è molto simile: “I nuovi re del petrolio”, il titolo in prima pagina alcuni dei big europei che hanno già firmato o potrebbero presto farlo: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kante, Seko Fofana e Marco Verratti.