Quando escono i voti Fantacalcio ufficiali?

La stagione è finita ma si comincia a pensare alla prossima e a come organizzare il Fantacalcio; ecco quello che bisogna sapere sui voti.

Il Fantacalcio è legato alla stagione calcistica; definirlo un semplice gioco è, senza ombra di dubbio, riduttivo. Si tratta di una vera e propria ricorrenza con i vari gruppi di amici che, nel corso dell’estate, organizzano il loro campionato.

Per organizzare un fantacalcio servono almeno sei persone in modo da rendere interessante il fanta campionato; il primo passo da fare è il mercato che si svolge tramite l’asta. Attraverso i crediti (dei soldi virtuali) e attraverso il metodo dell’asta a rilancio si va a comporre la propria rosa del Fantacalcio.

Una rosa deve essere composta da tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti; l’obiettivo dei fanta allenatori deve essere, per forza di cose, quello di avere una squadra che sia la più equilibrata possibile.

Nel corso delle varie giornate, ci si sfida con i propri giocatori a ricevere un voto in base, ovviamente, alla prestazione. La somma totale dei voti va poi a determinare il risultato finale

Voti Fantacalcio turno infrasettimanale quando escono?

Il Fantacalcio, come abbiamo detto, è un gioco legato al calcio; le giornate si disputano sia nel weekend sia durante il turno infrasettimanale quando (ovviamente) i vari club di Serie A scendono in campo tra il martedì e il giovedì per la giornata di campionato.

Per quanto riguarda i voti, che si danno ripetiamo in base alla prestazione dei singoli giocatori, esistono delle regole ben precise. Quando ci sono i turni infrasettimanali, i voti ufficiali dei giocatori (variano in base agli assist, ai gol o anche ai cartellini, gialli o rossi) escono il giovedì se il turno infrasettimanale si svolge tra martedì e mercoledì.

Qualora il turno venisse completato di giovedì, i voti ufficiali verrebbero pubblicati di venerdì; ovviamente il discorso non cambia per i turni del weekend con i voti ad uscire il giorno dopo l’ultima partita giocata.

Dove si vedono i voti del Fantacalcio?

Come detto, dunque, le prestazioni dei giocatori determinano i voti che andranno poi a ricevere; ma dove si possono vedere i voti? La risposta è molto semplice: basta andare su Fantacalcio.it per avere un resoconto completo sulle prestazioni dei propri giocatori.

Un’altra possibilità è anche quella di scaricarsi l’app sul Fantacalcio (Leghe Fantacalcio) e si potrà seguire, minuto per minuto nel corso della giornata, l’evoluzione dei voti dei giocatori. Un modo per essere costantemente aggiornato sulla propria squadra e, di conseguenza, come sta andando la partita a livello di risultato.