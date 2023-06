Patteggiamento accettato, ‘sparisce’ la penalizzazione: come cambia la classifica

La vicenda si sarebbe chiusa con il patteggiamento: tempi giudiziari abbreviati, nessun punto di penalizzazione

Non è stata di certo un’annata ‘tranquilla’ per la Procura Federale, che ha dovuto fare i conti con diverse ed intricate situazioni giudiziarie. L’ultima, in ordine di tempo, ha visto in azione i legali della Triestina.

La Procura FIGC aveva infatti avviato un’inchiesta in merito alla gara Pergolettese-Triestina, giudicando ‘sospetta’ la vittoria degli alabarda a causa di una serie di presunti contatti tra dirigenti e calciatori delle due compagini. La vittoria che aveva permesso alla Triestina di ottenere la matematica salvezza, insomma, aveva fatto scaturire un’indagine volto ad accertare un possibile illecito sportivo. Dopo diverse settimane, la vicenda sarebbe già stata chiusa.

Secondo quanto evidenziato da Trivenetogol, infatti, la Procura Federale avrebbe accettato l’accordo di patteggiamento avanzato dai legali della Triestina sulla vicenda. Ragion per cui ai veneti sarà comminata ‘soltanto’ una sanzione dal valore di 7.500 euro: nessuna penalizzazione in vista del prossimo campionato, quindi, come inizialmente circolato. L’accordo giudiziario scrive la parola fine ad una vicenda che aveva calamitato l’interesse mediatico qualche settimana fa. La Triestina, dunque, comincerà il prossimo campionato senza dover scontare la penalizzazione. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso dei prossimi giorni, suffragati da comunicati ufficiali.