Milinkovic-Savic tra Juventus e Inter: le strategie dei due club

Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per Milinkovic-Savic: ecco quali incastri servono ai due club per arrivare al Sergente

Una delle più grandi occasioni in questa finestra estiva di mercato è rappresentata da Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo entrerà nel suo ultimo anno di contratto con la Lazio e l’intenzione sarebbe quella di cambiare aria. Claudio Lotito per cedere il Sergente, questa volta, non potrà chiedere più di 30/35 milioni complessivi.

Ecco perché sia la Juventus sia l’Inter stanno studiando con grande meticolosità una strategia per arrivare a Milinkovic-Savic. Entrambi i club sono attualmente impegnati con una fase delicata del proprio mercato, quella delle cessioni. I bianconeri stanno provando a monetizzare dagli addii di esuberi come Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, mentre i nerazzurri potrebbero accumulare un tesoretto molto importante con le cessioni di André Onana e Marcelo Brozovic. L’obiettivo comune, a quel punto, sarebbe proprio Milinkovic-Savic.

Juve e Inter spingono per Milinkovic-Savic: ecco chi è in vantaggio

L’Inter deve riuscire a risolvere prima il rebus legato al futuro di Marcelo Brozovic, che sta opponendo resistenza alla cessione in Arabia Saudita e attende di capire se il Barcellona potrà riuscire ad accontentare il club meneghino. La Juventus, invece, deve prima cedere gli esuberi: in caso di cessione di Zakaria, Arthur e McKennie quel tesoretto sarebbe investito immediatamente per strappare il fatidico sì dalla Lazio.

In casa Inter, poi, la situazione è un po’ differente. Pur essendo la prima scelta di Simone Inzaghi, la dirigenza meneghina prima di tentare l’affondo per Milinkovic-Savic vorrebbe giocarsi le sue carte per arrivare a Davide Frattesi. Per questo motivo la Vecchia Signora sarebbe al momento un passo avanti per il centrocampista serbo, che la preferirebbe come destinazione e con cui avrebbe già un principio di accordo per il contratto. La volata tra Juve e Inter, in ogni caso, deve ancora iniziare.