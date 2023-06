Marotta, specialità parametri zero: la top XI della storia dell’Inter

Se c’è una cosa in cui Marotta è imbattibile, sono probabilmente i colpi di mercato a zero. L’Inter, nella sua storia, ne vanta più di uno

Un altro colpo a zero per l’Inter e per lo specialista Beppe Marotta, che porta a Milano Marcus Thuram dopo la fine del suo contratto con il Borussia Monchenglabach. Adesso nella lista dei desideri c’è un altro parametro zero, Cesar Azpilicueta dal Chelsea.

Thuram non è di certo il primo grande colpo dell’Inter arrivato senza dover pagare a nessuno il costo del cartellino. Di seguito la top XI dei migliori arrivi svincolati a Milano della storia nerazzurra, in un ideale 343.

André Onana – Arrivato dall’Ajax lo scorso anno, si è guadagnato un posto da titolare scansando Samir Handanovic. Portiere moderno dalle caratteristiche che lo rendono difficile da sostituire, ottimi riflessi e bravo anche con i piedi. È stato il portiere con più clean sheet dell’ultima Champions League. Oggi c’è il Manchester United su di lui, l’Inter lo valuta 60 milioni.

Diego Godin – Rimane all’Inter solo un anno, stagione 2019-20 dopo aver lasciato l’Atletico Madrid, e vive quella squadra che, con Antonio Conte, sta iniziando a rinascere dopo tanti, troppi, anni bui. Giusto il tempo di segnare una rete in campionato prima di approdare al Cagliari.

Stefan De Vrij – Arrivato a zero dalla Lazio dopo aver, in parte, regalato la qualificazione alla successiva Champions League all’Inter, in quel Lazio-Inter 2-3 all’ultima giornata, con un fallo da rigore ed espulsione. I tifosi biancocelesti non lo hanno ancora perdonato. Lui oggi è vicino a firmare il rinnovo con l’Inter che lo legherà ai nerazzurri per altri due anni.

Maxwell – E se anche Zlatan Ibrahimovic lo ha inserito nella sua top XI, chi siamo noi per esimerci. Tre scudetti e due Supercoppe con la maglia dell’Inter.

Luis Figo – Arriva a Milano come uno dei migliori colpi di mercato. Soprattutto perché a zero e soprattutto perché ha appena vinto tutto con il Real Madrid. E il Pallone d’Oro cinque anni prima. Lascia i nerazzurri dopo pochi gol ma tanti trofei: otto titoli tra cui quattro scudetti.

Esteban Cambiasso – Il Cuchu, simbolo di interismo puro. Anche lui con un volo da Madrid, ha 24 anni quando veste per la prima volta la maglia dell’Inter e 34 quando la toglie. Con i nerazzurri ha vinto praticamente tutto, in particolare modo in quel 2010 che tutti ricordano.

Hakan Calhanoglu – Strappato gratis ai cugini rossoneri, il turco è oggi uno degli inamovibili del centrocampo dell’Inter. Con l’infortunio di Brozovic, Simone Inzaghi da mezzala sinistra lo ha reinventato regista. E il ruolo gli calza a pennello. Tanto che Brozo è stato messo sul mercato!

Henrikh Mhkitaryan – Altro colpo recentissimo, lasciato andare via dalla Roma. Arrivato forse per fare panchina, alla fine si è preso di diritto il posto da titolare al posto di Calhanoglu spostato in cabina di regia. 34 anni di qualità ed esperienza, cinque gol in stagione uno più bello dell’altro. E chi lo toglie più! Di certo non Inzaghi…

Goran Pandev – Un altro degli eroi del Triplete, ha davvero bisogno di presentazioni? Arrivato a zero dalla Lazio, era uno dei titolari di Mourinho. Insomma, non l’ultimo arrivato…

Alexis Sanchez – “Eh amigo, i campioni sono così”. Arrivano a zero, fanno gol importanti (magari al 120′, contro la Juventus, in finale di Supercoppa Italiana) e poi se ne vanno perché non trovano abbastanza spazio. Forse un rimpianto, quello di aver lasciato andare un giocatore in grado di saltare l’uomo e tirare sempre fuori il suo asso dalla manica quando serviva. Oggi al Marsiglia è titolare, 18 gol al termine della stagione.

Hernan Crespo – Due volte all’Inter, la prima non fu esattamente un parametro zero visto che l’Inter per sottrarlo alla Lazio sborsò ben 36 milioni di euro (e nel 2002 non erano tanti, erano tantissimi!). Fece soltanto un anno. Più lunga la seconda avventura, quando arrivò da svincolato. In tre anni, in campionato, mise a segno 20 gol.