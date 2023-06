L’Inter prende il sostituto di Onana: scelta già fatta e Juve sorpassata

L’Inter potrebbe cedere Onana, corteggiato dal Manchester United, e cerca il sostituto: la beffa alla Juventus è doppio

Chiuso l’arrivo di Thuram, l’Inter potrebbe salutare uno dei protagonisti della scorsa stagione. Il calciatore in bilico è di André Onana, corteggiato in maniera insistente dal Manchester United.

Come raccontato da Calciomercato.it, i Red Devils hanno preso atto della richiesta nerazzurra (50-60 milioni di euro) e stanno ora studiando la giusta offerta per prendersi il portiere camerunese, in attesa di risolvere la situazione relativa a de Gea. Dovesse arrivare davvero la cessione di Onana, l’Inter dovrà individuare il giusto sostituto, considerato che l’ex Ajax ha inciso non poco nella stagione della squadra di Inzaghi, con parate importanti, capacità di iniziare la manovra da dietro e anche grande personalità.

I nomi in ballo sono tanti, ma la scelta potrebbe ricadere su portiere che da tempo è nel mirino anche della Juventus: la sfida è lanciata.

Calciomercato Inter, scelto il post Onana: Juve superata

Sul sostituto di Onana si è incentrato anche il sondaggio del canale Telegram di Calciomercato.it.

“Si avvicina l’addio di Onana all’Inter: quale sarebbe il miglior sostituto tra i pali per i nerazzurri?” la domanda posta ai nostri utenti. A spuntarla, tra le varie candidatura proposte, c’è quella di Carnesecchi, giovane estremo difensore di proprietà dell’Atalanta, attualmente impegnato con l’Italia Under 21 negli Europei di categoria. Il 22enne ha raccolto il 37, staccando nettamente gli altri.

Alle sue spalle finisce Mattia Perin, secondo di Szczesny alla Juve, che raccoglie il 24% di preferenze. A seguire le piste estere: la più votata è quella che porta a Mamardashvili (15%), mentre Sommer si ferma al 10% e Lloris e Desplanches non vanno oltre il 7%.