La Juve per salvare il calcio italiano: cosa sta succedendo

La Juventus per ‘salvare’ il futuro del calcio italiano. Svelato il piano sui diritti TV 2024-2029, tutti i dettagli

Sono settimane piuttosto delicate e importanti anche per il futuro della Serie A per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti TV 2024-29.

Nella giornata di oggi sono in programma le trattative private della Lega Serie A con DAZN, Sky e Mediaset. Le offerte inserite nelle buste aperte nell’assemblea di due settimane fa, infatti, sono state tutti inferiori al minimo di 1,15 miliardi fissato dalla Lega. Nelle prossime ore saranno così avviate nuove negoziazioni.

Come riportato da ‘Tuttosport’, la Lega Serie A si è dotata di nuovi manager per affrontare al meglio il prossimo bando planetario. L’attenzione è rivolta verso il mercato globale, in particolare Medio ed Estremo Oriente. Via Rosellini, riferisce il quotidiano, potrebbe decidere di collocare i big match in orari diversi rispetto alle classiche finestre delle 18.00 e delle 20.45.

Diritti TV, la Juve all’ora di pranzo per rendere la Serie A più appetibile. I dettagli

Nel pacchetto estero dei diritti TV 2024-29 dovrebbe dunque salire la quota dei big match alle 12.30, il cosiddetto ‘lunch match’, mentre caleranno le super sfide in notturna.

“La Juve all’ora di pranzo e tutti guadagnano di più”, scrive lo stesso quotidiano sportivo torinese. Nel nuovo palinsesto disegnato dalla Lega Serie A rientrerà sicuramente la squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri, che dalla stagione 2024/25 dovrebbe così giocare varie volte domenica alle 12.30 al fine di rendere maggiormente appetibili i diritti TV all’estero.