Ritorno clamoroso alla Juve: il via libera da 60 milioni

Svolta di mercato secondo fonti argentine per il centrale difensivo ex Juve, potrebbe essere lui l’erede di Bremer sondato in Premier League

Continua a macinare risultati la macchina di mercato bianconera della Juventus a pochissime ore dall’apertura ufficiale dei battenti della sessione estiva di mercato. Dopo aver centrato l’obiettivo rinnovo di Adrien Rabiot, tanto voluto e desiderato da Massimiliano Allegri a seguito di una stagione eccezionale in totale distinzione dal resto del gruppo, la direzione sportiva della ‘Vecchia Signora’ punta in alto anche in difesa.

Lo fa anzitutto in uscita, chiedendo almeno 60 milioni di euro per la cessione del cartellino del difensore centrale Gleison Bremer fortemente voluto sul mercato inglese di Premier League con Tottenham, Chelsea e Manchester United a fare la fila dietro di lui.

Al posto del brasiliano, Allegri avrebbe già messo in conto l’idea Pau Torres sul quale è però forte la concorrenza dell’Aston Villa del suo ex tecnico Unai Emery. Così, nel pieno della selezione dei profili ideali, è spuntata un’alternativa dal gran peso che richiama il nome della Juventus ad un affare passato in Serie A.

Calciomercato, rispunta il nome dell’ex dopo l’addio di Bremer

Si tratta di Cristian Romero, ex calciatore bianconero mai realmente impiegato sul campo prima di essere ceduto all’Atalanta, oggi ancora sotto contratto con il Tottenham. Il calciatore argentino, secondo gli ultimi aggiornamenti lanciati da Gastón Edul di ‘TyC Sports’ sarebbe stato adocchiato nuovamente dalla Juventus per un affare inedito.

Per raggiungere le sue prestazioni non c’è soltanto il nodo ingaggio da sciogliere ma anche quello legato alla cifra d’acquisto, ancora piuttosto alta specie a seguito della vittoria del Campionato del Mondo con la Nazionale Argentina di Scaloni.

Calciatore roccioso e di buona corsa, Romero rappresenterebbe un colpo importante per puntellare a dovere il reparto difensivo a disposizione di Allegri. La dirigenza bianconera dovrà però rimboccarsi le maniche per avvicinarsi tanto a fondo da poter parlare di affare concreto.