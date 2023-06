Mirino puntato su Bremer: scattano le sirene inglesi

Gleison Bremer è arrivato alla Juventus un anno fa dal Torino ma il suo nome è già di nuovo in auge in ottica calciomercato

La Juventus deve costruire le basi per quello che sarà il prossimo futuro, avvolto per ora ancora in una nube di fumo. Tanti i punti interrogativi che partono dalla guida tecnica ed arrivano fino alla composizione di una rosa che rischia di essere profondamente modificata.

In attacco i potenziali movimenti non mancano, ma l’ultimo campanello d’allarme scatta in difesa, col nome di Gleison Bremer, arrivato solamente un anno fa dal Torino, che rischia di tornare in auge. Il difensore brasiliano, che ha vissuto un’annata complessivamente sufficiente, seppur con qualche fase di alti e bassi, sarebbe finito nel mirino di un club in particolare di Premier League, che ha la forte necessità di rifondare e ricostruire a partire proprio dalla retroguardia.

Calciomercato Juventus, il Tottenham mette gli occhi su Bremer: la cura per la difesa

Stando a quanto riferito dal ‘Telegraph’ il Tottenham sta osservando la situazione di Gleison Bremer alla Juventus mentre valuta di rafforzare la linea difensiva di Ange Postecoglou, nuova guida tecnica dopo i tanti problemi dell’ultima stagione.

Il brasiliano era stato già nel mirino degli Spurs ai tempi del Torino e torna quindi a stuzzicare dalle parti del nord di Londra. Eppure la stessa fonte sottolinea anche come Bremer abbia altri estimatori in Premier League che aspettano di capire se sarà possibile o meno un suo trasferimento appena un anno dopo l’arrivo alla Juve.

Il Tottenham dal canto suo ipotizza anche altre alternative come il capitano del Manchester United Harry Maguire, che ha perso il suo posto da titolare con ten Hag, mentre sono stati anche associati a Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen. Bremer è quindi nella lista di difensori che interessano al Tottenham, squadra che ha chiuso la stagione fuori dall’Europa e con un deludente ottavo posto in Premier League.