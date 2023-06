“Rinuncio a Lukaku”: Big Rom è fuori dall’Inter

Thuram firma con l’Inter, mentre rimane in bilico il futuro di Romelu Lukaku: arriva la sentenza sull’attaccante belga

L’Inter ieri ha accolto Marcus Thuram, che verrà ufficializzato prossimamente dal club vicecampione d’Europa.

L’attaccante francese è uscito in tarda serata dalla sede nerazzurra dopo la firma con il club di Zhang: contratto quinquennale fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione. Thuram era accompagnato dal padre Lilian, ex Parma e Juventus, con Marotta e Ausilio che hanno beffato i cugini del Milan nella corsa all’ormai ex giocatore del Borussia Monchengladbach. Adesso la dirigenza di Viale della Liberazione è alle prese con le uscite di Brozovic e Onana, propedeutiche all’assalto per Frattesi in mediana e al ritorno ad Appiano Gentile di Romelu Lukaku. Il bomber belga spinge per la permanenza a Milano dopo il prestito della scorsa stagione, ma il Chelsea al momento non apre al rinnovo della formula con possibile opzione di riscatto.

Calciomercato Inter, Damascelli taglia Lukaku: “Punto sulla coppia Lautaro-Thuram”

I ‘Blues’ puntano a incassare un prezioso tesoretto dall’addio definitivo di ‘Big Rom’ e chiedono all’Inter almeno 40 milioni di euro dopo l’esborso da 115 milioni di due anni fa per strapparlo ai nerazzurri e portarlo in quel di Londra.

Su Lukaku c’è anche la manovra di disturbo del Milan, che però sembra aver virato su altri obiettivi in attacco come Scamacca e Morata. Si riparte al momento quindi da Lautaro Martinez e Thuram, con Correa anche lui in bilico e sulla lista dei partenti. Coppia d’attacco quella formata dal ‘Toro’ campione del mondo e dal nazionale francese quotata da Tony Damascelli, che al contrario allontana il ritorno di Lukaku all’Inter: “Rinuncerei al belga e punterei su Thuram e Lautaro. Chi gioca dall’inizio in attacco, pronti via alla partenza stagionale? E’ una considerazione stategica. Lukaku ha dato molto all’Inter, ma è utile rinnovare l’investimento su di lui a 30 anni?“, la domanda che si pone l’esperto giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’. Intanto ‘Big Rom’ preme per restare a Milano e nei prossimi giorni ci sarà un vertice con il Chelsea per cercare di trovare una soluzione e indossare così ancora la maglia nerazzurra.