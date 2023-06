“Pogba non è più un grande giocatore”: sentenza definitiva

Pogba sogna il riscatto con la Juventus dopo una annata da incubo, ma i dubbi sul francese restano: stroncatura totale

La Juventus si prepara a ricominciare per una stagione in cui rialzare la testa dopo le ultime decisamente negative. Meno di due settimane alla ripresa per i bianconeri, per qualcuno ancora meno. Paul Pogba sarà alla Continassa già tra qualche giorno, ‘tagliandosi’ le ferie per rimettersi in forma al più presto.

Sono state vacanze di lavoro per il francese, reduce da problemi fisici a catena e che ha tutta l’intenzione di tornare in campo da protagonista. Necessaria una preparazione atletica mirata per lui, che vuole riproporsi al top e mantenere la promessa di trascinare la Juventus. L’interrogativo che accomuna tutti è se effettivamente potremo rivederlo ai suoi massimi livelli.

Il verdetto che fa suonare l’allarme: “Pogba non può essere titolare nella Juve”

Visto come sono andate le ultime stagioni per lui, i dubbi sono leciti. E c’è chi, come Furio Focolari, crede che ormai non si tratti più di un giocatore di alto profilo e che la Juventus dovrebbe puntare su altri.

L’opinionista di ‘Radio Radio’ non ha usato parole tenere nei suoi confronti: “Pogba che sport fa? – ha spiegato – Siamo seri, io gli auguro tutto il bene possibile, ma sono 4-5 anni che non fa più il calciatore, anche solo per numero di presenze in campo. La Juve deve ricominciare al top, significa vincere il campionato o arrivare in Champions League. Se vuoi fare una grande squadra, ci vogliono i grandi giocatori. Pogba non lo considero tra questi, al massimo è un jolly. Può fare la differenza magari per 15 o 30 minuti, ma non è un giocatore in grado di essere titolare della Juve. Sarebbe un’anomalia”.