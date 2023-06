La firma scatena la furia dei tifosi: “Società finita”

La firma scatena la furia social da parte dei tifosi che non risparmiano critiche: “Società finita”

Adrien Rabiot ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2024. Una firma che porta il centrocampista francese a vestire la maglia bianconera per un’ulteriore stagione.

Rabiot, in particolare nella scorsa stagione, è risultato una pedina inamovibile nello scacchiere di Massimiliano Allegri. A dare l’annuncio del suo rinnovo è stata la società piemontese, ma la firma non sembra aver fatto felici proprio tutti. Nel post Twitter pubblicato dalla Juventus, tante sono state le critiche da parte dei tifosi bianconeri, non soddisfatti in particolare dell’operato della società.

Juve, critiche dai tifosi per l’operazione Rabiot

Ci sono certamente tifosi soddisfatti, ma non mancano le critiche nei confronti della società per questa operazione.

Chi parla di “Società finita”, chi invece sottolinea una “mancanza di programmazione”. E’ proprio questo in particolare la critica maggiormente rivolta. Per tanti supporters bianconeri il rinnovo di Rabiot per una sola stagione, a 7 milioni l’anno, rappresenta un segnale di mancanza di programmazione. Altri tifosi invece rievocano quelli che sono stati i mancati rinnovi del passato, come quello di Paulo Dybala, perso a zero e approdato alla Roma esattamente un anno fa.

Quindi la Juventus ha accettato ogni condizione di Rabiot per il rinnovo invece a Dybala non poteva aumentare lo stipendio di 1 mln? Il Grande Progetto pic.twitter.com/oWc7hjPytx — Jjuli (@jjuli_007) June 27, 2023

Società finita — Antonio D’Agrosa (@Zebrino_10) June 27, 2023

Pagliacci — Slavko (@TheDragonb0rnzx) June 27, 2023

Programmazione, rinnovo di un anno a 7mln + bonus senza coppe europee. — Matty si è arreso ❌ (@jzoneoff) June 27, 2023