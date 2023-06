Italia eliminata, Tonali nel mirino: “La rapina del secolo”

“Sopravvalutato”: l’ormai ex centrocampista del Milan critiato aspramente dopo l’addio all’Europeo e alle Olimpiadi della Nazionale di Nicolato

Altro che biscotto, l’Italia si fa male da sola perdendo contro la Norvegia. Gli azzurrini di Nicolato dicono addio all’Europeo alla fase a gironi e, soprattutto, alle prossime Olimpiadi. Una mazzata per il movimento azzurro, già mortificato dalla seconda mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia dei ‘grandi’.

Su Twitter è scoppiato un pandemonio. Sul banco degli imputati, oltre allo stesso CT, anche Sandro Tonali. L’ormai ex centrocampista del Milan non è stato tra i peggiori in campo, ma di certo non è riuscito – pur essendo il capitano e il calciatore più importante – a trascinare la squadra in una gara che era decisiva. Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Tonali valutato 80 milioni doveva regalare il salto di qualità a centrocampo, ma oltre a due/tre cross assist, non si è vista proprio questa differenza. — Domp (@Domenic34556947) June 28, 2023

Ma quello che ad ogni assist di #tonali con l’under 21 scriveva CALCIO, qualcuno l’ha visto stasera? #ITANOR — Albert carro di timoteo🤍🖤 (@wamangituka95) June 28, 2023

Non so se ti rendi conto che l’Italia ha perso contro la Danimarca ed è uscita e Tonali il capitano fuori quota ha fatto pena. — Theåo 17 (@theao_17) June 28, 2023

Tonali 80mln è la rapina del secolo 🤣 — 🚬 (@mikele1286) June 28, 2023

Mai visto un fuoriquota scarso come Tonali. Affare per il Milan, gran cessione. Non fa la differenza neanche nell’under21 — 💡 ルージュ (@RougeSaGa) June 28, 2023

Curioso di sapere come farà tonali in premier… per me è un overrated assurdo https://t.co/t9rWH0AChY — Daniel (@Danielbluesman) June 28, 2023

Siccome mister 80 mln ha fatto il fenomeno in mezzo al campo🤩

Se Tonali è così quando viene “destabilizzato” , allora non andrà per niente lontano. — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) June 28, 2023