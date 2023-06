Giuntoli alla Juve con un big del Napoli: scelta fatta

La Juventus aspetta Giuntoli. Questione forse di un paio di giorni (se si va oltre il 30 giugno gli servirebbe poi una deroga) e il Ds verrà ‘liberato’ dal Napoli col quale ha un altro anno di contratto.

Per dare una accelerata alla risoluzione del rapporto tra Giuntoli e il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe emersa, stando ad alcune indiscrezioni, la possibilità di un coinvolgimento di Zielinski. Il polacco, in sostanza, come contropartita per sbloccare l’impasse e permettere così al dirigente toscano di firmare con ‘La Vecchia Signora’, con la quale ha da tempo un accordo su base quinquennale.

Zielinski proposto alla Juve, anche perché ci sono enormi difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Ma i bianconeri, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, non ha alcun interesse ritenendosi al completo in mezzo al campo. Tra l’altro la Juve non intende andare a trattare l’uscita di Giuntoli dal Napoli, è spettatrice seppur interessata vista l’intesa raggiunta da tempo e la forte volontà di avviare un nuovo progetto tecnico con il manager dell’ultimo Scudetto del Napoli.