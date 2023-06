“Estremamente preoccupante”: attacco frontale durante la partita

“Sembra lo Zaza dei bei tempi”. Furia social nel corso della sfida tra Italia e Norvegia che mette in palio la qualificazione ai quarti dell’Europeo Under 21

Intervallo di Italia-Norvegia, partita decisiva per gli azzurri di Nicolato in ottica qualificazione ai quarti dell’Europeo Under 21. Almeno per ora lo 0-0 va bene agli azzurrini, considerato l’1-1 della Francia con gli svizzeri. Niente rischio ‘biscotto’, quindi, almeno per ora.

Su Twitter, però, non mancano le critiche alla giovane Nazionale italiana. Nel mirino c’è soprattutto l’attacco, vedi Pellegri, che ha sprecato qualche occasione da gol. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Stasera Pellegri sembra lo Zaza dei bei tempi#ItaliaNorvegia — Federico Morello (@Federic85390192) June 28, 2023

Ultima nazionale che ha vinto l’europeo aveva Gilardino centravanti, oggi #Pellegri, notate la differenza? #ItaliaNorvegia — Buddaci (@sceccunchiaiatu) June 28, 2023

Pure #pellegri però… Ha avuto palla pulita sulla testa, è finita alla bandierina del calcio d’angolo — ArmJ (@armasamma) June 28, 2023

Pellegri è un miracolato non capisco perché sia ancora nel giro della nazionale — Killua Campione d’Italia 🏆🇮🇹 (@Killua77x) June 28, 2023

Non so se sia più impresentabile Pellegri o Gnonto#ItaliaNorvegia#U21EURO — Da®️io 🐈‍⬛ (@Dario71841121) June 28, 2023

Come ha fatto a non vedere manco la porta Pellegri da lì #ItaliaNorvegia — Antonio Damiano – CAMPIONI D’ITALIA 💙⚽🏆🇮🇹 (@AntoDamiano1996) June 28, 2023