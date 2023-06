DIRETTA Europei Under 21, Italia-Norvegia: le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Cluj Arena’ tra l’Italia Under 21 di Nicolato e la Norvegia di Smerud in tempo reale

L’Italia affronta la Norvegia in Romania nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. Una sfida che ha valore soprattutto per una delle due Nazionali, che sarà diretta dall’arbitro belga Lambrechts.

Da un lato gli Azzurrini di Paolo Nicolato, reduci dalla vittoria contro la Svizzera, hanno bisogno di un altro successo – sperando che non ci siano biscotti – o almeno di un pareggio se gli elvetici non dovessero battere la Francia nell’altra partita del gruppo D, per accedere ai quarti di finale. Dall’altro gli scandinavi di Leif Gunnar Smerud, invece, hanno bisogno di un miracolo sportivo: serve vincere con due o più gol di scarto e sperare che i transalpini facciano altrettanto. La prima classificata se la vedrà poi con l’Ucraina, mentre la seconda dovrà affrontare la Spagna. La gara sarà visibile in tv su Rai 1, ma anche smartphone e tablet sulla app di RaiPlay. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Cluj Arena’ tra Italia e Norvegia Under 21 in tempo reale.

Formazioni ufficiali Italia-Norvegia Under 21

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. Allenatore: Nicolato.

NORVEGIA (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Heggheim, Wolfe; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide; Jatta, Botheim. Allenatore: Smerud