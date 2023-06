De Gea cacciato via: il post scatena i tifosi

Davide de Gea pubblica un post sui social e scatena i tifosi: il portiere spagnolo ‘cacciato via’ dal Manchester United

Via de Gea, per puntare tutto su Andrè Onana. E’ questa la scelta fatta dal Manchester United che ora sta provando a stringere per il portiere dell’Inter.

Come raccontato da Calciomercato.it, i Red Devils sono consapevoli della richiesta da 50-60 milioni dei nerazzurri e sono pronti a presentare un’offerta in linea con la valutazione del club italiano. Un affare da chiudere il prima possibile perché gli inglesi non hanno voglia di correre il rischio di liberare de Gea (il cui contratto è in scadenza il 30 giugno), senza aver prima in pugno il suo sostituto.

Proprio per ciò che riguarda l’estremo difensore spagnolo, si registra un post su Twitter che ha scatenato i tifosi. Il calciatore ha pubblicato una faccina che sbadiglia, senza aggiungere altro. Il riferimento alla sua situazione è apparso comunque chiaro, almeno ai tifosi del Manchester United che sotto al tweet si sono letteralmente scatenati.

Calciomercato, de Gea sbadiglia: i tifosi lo mandano via

Il cinguettio di David de Gea non è passato inosservato e così moltissimi i tifosi dei Red Devils (ma non solo loro), si sono precipitati per commentare.

Qualcuno gli chiede di restare a Manchester, ma in tanti invece chiedono di lasciare la squadra subito. Tweet del genere se ne leggono molti, con il portiere spagnolo che paga stagioni non proprio all’altezza della sua fama e del suo stipendio.

🥱 — David de Gea (@D_DeGea) June 28, 2023

Tra le altre cose, a spingere per una sua ‘conferma’ allo United sono alcuni dei tifosi delle altre squadre inglesi, dal Chelsea all’Arsenal, che sperano in una sua permanenza, ricordando alcuni interventi non certo eccelsi dal parte del calciatore. Cosa gli riserverà il futuro lo si capirà soltanto nei prossimi giorni, intanto i social si sono scatenati.