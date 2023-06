Dallo scambio Vlahovic-Lukaku al rebus Onana: “Un incubo, sono disperati”

Dalle possibili mosse in uscita della Juventus agli intrecci di mercato con i club di Premier League. Le ultime indiscrezioni ai microfoni di TV PLAY

Sono ore infuocate in casa Juventus. In attesa di definire l’ufficialità dell’approdo in bianconero di Giuntoli, la ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo per riuscire a completare l’organico a disposizione di Max Allegri. L’ufficialità del rinnovo di Rabiot, sotto questo punto di vista, rappresenta una pietra miliare del nuovo edificio bianconero.

Potrebbe essere comunque un’estate di profondo rinnovamento in casa Juve. Nessuno (o quasi) è incedibile e se dovessero arrivare offerte importanti, anche Chiesa e Vlahovic potrebbero partire. Chiaramente ‘Madama’ non ha alcuna intenzione di svendere quelli che sono considerati veri e propri patrimoni del club. Tuttavia a fronte di offerte considerate idonee anche le certezze più granitiche potrebbero cominciare a vacillare. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, il giornalista del ‘Mirror’ John Cross ha affrontato una parte dei casi spinosi che si trova ad affrontare la Juve.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Chelsea: il punto di Cross

Tra questi impossibile non parlare del rebus Vlahovic. Ecco quanto riferito a tal proposito da Cross: “Molti club sono interessati all’attaccante della Juve perché ha caratteristiche perfette. Sono un po’ sorpreso che la Juventus sia disposta a cedere Vlahovic perché è un giocatore che di solito chi lo ha vuole tenerlo. Mi piace Chiesa, ma per Vlahovic stravedo, non bisogna dimenticarsi quanto lo ha pagato la Juventus 18 mesi fa.”

Nei giorni scorsi era stata ventilato un possibile scambio tra Vlahovic e Lukaku, con l’opzione che però non sembra stuzzicare più di tanto la Juve. Cross non ha dubbi a riguardo: “Lukaku è l’incubo del Chelsea, sono disperati e cercano in qualunque modo una soluzione per liberarsene. Lo scambio con Vlahovic il Chelsea lo farebbe sicuramente ma mi sembra più facile che nel corso del mercato venga accontentato il calciatore per quanto riguarda il ritorno all’Inter. Onana? Situazione particolare, lo United ha bisogno di un nuovo portiere. Vorrebbe tenere De Gea che a sua volta vorrebbe restare allo United, ma prende 450 mila sterline a settimana. Già a gennaio però il Manchester United ha speso tanti soldi, non lo so se ha la possibilità di fare un altro investimento così importante”.